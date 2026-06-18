Homenaje a la colaboración: l'Horta Sud reconoce la labor de Pactem Nord tras la dana

La Mancomunitat de l'Horta Sud reconoció la ayuda prestada por el Consorcio Pactem Nord tras la dana, en una muestra de unión ante la adversidad. Los protagonistas del acto fueron el presidente de la corporación comarcal, José F. Cabanes, y su homólogo del consorcio de la comarca vecina y alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, quien recibió la lámina “Gratitud” de la artista de Xirivella Maika Sosa, que se ha convertido en el regalo institucional comarcal desde la tragedia.

Ayuntamiento, entidades, asociaciones y voluntarios de l'Horta Nord inundaron de solidaridad l'Horta Sud tras la riada con todo tipo de iniciativas que mitigaron las carencias de los municipios. En toda esta amalgama de solidaridad, el Consorcio Pactem Nord puso su granito de arena a través de programas de formación y de recursos técnicos durante este año y medio, entre ellos una técnica que ha trabajado para diversos consistorios de l’Horta Sud ayudando a personas emprendedoras a iniciar nuevos negocios.

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La entrega de este recordatorio tuvo lugar en el seno de la celebración de los 25 años del Pacte per l'Ocupació de l'Horta Sud y el estreno del documental que repasa su cuarto siglo de historia y que recoge la trayectoria de este organismo dinamizador de la red económica comarcal, que integra en su estructura a los principales agentes sociales (sindicatos, empresariado, centros de formación y administración).