Suceso
Un incendio junto al centro comercial Bonaire genera una gran columna de humo negro visible desde lejos
Los bomberos trabajan en la extinción del fuego, declarado junto a Norauto, sin que por el momento consten heridos ni personas atrapadas
Un incendio declarado este miércoles 18 de junio a última hora de la tarde junto al centro comercial Bonaire, en Aldaia, ha generado una gran columna de humo negro visible desde varios puntos del entorno y ha causado alarma entre vecinos y clientes que se encontraban en las inmediaciones del complejo comercial.
Un taller mecánico
Según ha podido saber Levante-EMV, el fuego se habría originado en una zona próxima a Norauto, en un local vinculado a la actividad de taller mecánico y en cuyo interior podría haber vehículos. Aunque el foco inicial sería de dimensiones reducidas, la combustión de materiales del establecimiento ha provocado una intensa humareda que ha llamado la atención de quienes acudían al centro comercial.
Efectivos de bomberos se han desplazado hasta el lugar para trabajar en la extinción del incendio. Durante la intervención, los equipos de emergencia han tenido que acceder al local por la puerta tras cortarla para alcanzar el foco de las llamas y controlar la situación.
Los bomberos
Por el momento, no constan heridos ni personas atrapadas en el interior del establecimiento. La actuación de los bomberos continúa centrada en extinguir por completo el fuego y evitar que pueda propagarse a otros espacios próximos.
El suceso ha impactado a los vecinos y usuarios que se encontraban en los accesos y alrededores del centro comercial Bonaire.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
- Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
- Bono Recuperem Turisme 2026: Ayudas para viajes turísticos ya disponibles en la Comunitat Valenciana
- Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras
- Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño