Un incendio junto al centro comercial Bonaire genera una gran columna de humo negro visible desde lejos

Un incendio declarado este miércoles 18 de junio a última hora de la tarde junto al centro comercial Bonaire, en Aldaia, ha generado una gran columna de humo negro visible desde varios puntos del entorno y ha causado alarma entre vecinos y clientes que se encontraban en las inmediaciones del complejo comercial.

Un taller mecánico

Según ha podido saber Levante-EMV, el fuego se habría originado en una zona próxima a Norauto, en un local vinculado a la actividad de taller mecánico y en cuyo interior podría haber vehículos. Aunque el foco inicial sería de dimensiones reducidas, la combustión de materiales del establecimiento ha provocado una intensa humareda que ha llamado la atención de quienes acudían al centro comercial.

Efectivos de bomberos se han desplazado hasta el lugar para trabajar en la extinción del incendio. Durante la intervención, los equipos de emergencia han tenido que acceder al local por la puerta tras cortarla para alcanzar el foco de las llamas y controlar la situación.

Los bomberos

Por el momento, no constan heridos ni personas atrapadas en el interior del establecimiento. La actuación de los bomberos continúa centrada en extinguir por completo el fuego y evitar que pueda propagarse a otros espacios próximos.

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El suceso ha impactado a los vecinos y usuarios que se encontraban en los accesos y alrededores del centro comercial Bonaire.