Los niños y niñas de Paiporta descubren el placer de leer en valenciano con “Llibres per a créixer”

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Paiporta se ha sumado al proyecto “Llibres per a créixer”, una iniciativa impulsada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) con el objetivo de fomentar la lectura en valenciano entre la población escolar y acercar la lengua y la cultura propias al alumnado.

La propuesta ha llegado a los diferentes centros educativos del municipio con actividades adaptadas a cada etapa educativa. En total, 425 alumnos y alumnas del primer ciclo han recibido un libro en valenciano gracias a la colaboración con la librería local La Moixeranga, encargada del suministro de los ejemplares distribuidos durante los días 18 y 19 de junio en todos los centros escolares del municipio.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado la importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas para reforzar el hábito lector entre los más jóvenes y fomentar el uso del valenciano. «Queremos que los niños y niñas de Paiporta descubran el placer de leer y que lo hagan en nuestra lengua. Proyectos como Llibres per a créixer nos permiten promover la lectura desde edades tempranas, al tiempo que reforzamos la presencia del valenciano en el día a día del alumnado, tanto dentro como fuera de las aulas», ha señalado.

Sandrós también ha valorado especialmente el carácter participativo de las actividades desarrolladas, «que convierten la lectura en una experiencia compartida, creativa y divertida para el alumnado». «Desde la concejalía de Educación seguiremos impulsando actividades para apoyar una educación pública de calidad y en valenciano», ha concluido.

La presidenta de ACPV, Anna Oliver, ha declarado que «gracias a la ayuda de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, hemos puesto en marcha esta nueva campaña, que forma parte de la identidad de Acció Cultural del País Valencià, comprometida con el fomento de la lectura y del uso social del valenciano a través de la cultura».

Jornada de animación lectora en Paiporta. / A.P.

Además, Oliver ha afirmado que la intención de la asociación es que el proyecto «tenga continuidad durante el próximo curso con la colaboración del Ayuntamiento, las librerías y los colegios de Paiporta».

Lectura y creatividad en valenciano

Dentro de la programación, el alumnado del CEIP L’Horta ha participado en la “Plaça Camacuc”, una jornada de animación lectora y promoción del cómic en valenciano celebrada en la plaza Soliera el pasado 16 de junio. La iniciativa ha combinado lectura, creatividad y juegos a través de diferentes espacios participativos inspirados en el universo de la revista Camacuc. Con una propuesta lúdica e interactiva, la actividad ha acercado los libros a los más pequeños y ha contribuido a fomentar la imaginación y el interés por la lectura en valenciano.

La programación se ha completado con la representación de la obra de teatro “Desobeïm”, de la que han disfrutado alumnos y alumnas del tercer ciclo en una función celebrada en el Museo de la Rajoleria.

Jornada de animación lectora en Paiporta. / A.P.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha afirmado que «fomentar la lectura en valenciano es una inversión en educación, cultura y cohesión social». Asimismo, ha remarcado que «es fundamental seguir ofreciendo a las nuevas generaciones oportunidades para relacionarse con nuestra lengua de una manera natural, atractiva y vinculada a experiencias culturales de calidad».

Con su participación en “Llibres per a créixer”, Paiporta reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la educación y la cultura en valenciano, acercando a los centros educativos iniciativas que contribuyen a despertar el interés por los libros y a fortalecer el vínculo del alumnado con la lengua propia.