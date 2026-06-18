Nuria Garcia Berga emociona en Alfara del Patriarca con su premiado poemario 'La Costura del Magma'

La Costura del Magma es una obra de poemas que nace desde el corazón de l'Horta Nord pero sobretodo del corazón de su autora Nuria Garcia Berga ( siempre bajo pseudónimo de Naskunur Garberga), periodista y escritora de gran recorrido y directora de la revista Carraixet, de Alfara del Patriarca.

Nuria ha ganado con esta obra el XXI Premi de poesía Paco Mollá de Petrer 2024. Acercándose la feria del libro y en estos meses posteriores, la autora ha hecho de la obra un recital lleno de sentimiento, con música en directo que acompaña su cante y sus palabras y te hace adentrarte dulcemente a su “aproximación enérgica de la existencia por los confines de la duda y de la certeza. En él también expresa los sentimientos e dentro y de fuera con el fuego de las polaridades, para trascendir la metamorfosis del fuego como parte inseparable de la luz”.

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"La costura del magma" de Nuria Garcia. / S.R.

La escritora lo volvió a hacer. Nuria y sus compañeros de actuación, como el joven pianista Joan Roig y Manolo García lo volvieron a hacer. Volvieron a llenar la sala donde se todo el sentimiento, las palaras los acordes en este caso en Alfara del Patriarca; también o presentó en Foios, o El Puig, entre otros. Este espectáculo poético-musical,con la colaboración de Josep Berga, Eduardo Marco y Carles Garcia, se ha convertido en toda una cita cultural donde el espectador también interactúa de una forma sublime.