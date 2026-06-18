El Parc Tecnològic de Paterna plantea Bus-VAO, lanzaderas y más coche compartido para reducir el vehículo privado

El Parc Tecnològic de Paterna quiere dar un salto en movilidad sostenible para responder al fuerte crecimiento de actividad registrado en los últimos años y reducir la dependencia del coche privado. La VII Mesa de la Movilidad, celebrada en el Centro Municipal de Servicios Empresariales de Paterna, sirvió para presentar el nuevo Plan de Movilidad Sostenible 2026-2035, una hoja de ruta con 34 actuaciones agrupadas en seis grandes ejes estratégicos.

El documento, financiado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo e INENT2 2026, plantea medidas para mejorar el transporte público, ordenar el uso del vehículo privado, reforzar los desplazamientos a pie y en bicicleta, impulsar nuevas fórmulas de organización laboral, extender la movilidad eléctrica y mejorar la coordinación entre administraciones, empresas y trabajadores.

VII Mesa de Movilidad celebrada en el Parc Tecnològic. / EGM Parc Tecnològic

Entre las actuaciones más destacadas figura la implantación de carriles Bus-VAO en los principales accesos al parque empresarial, una medida pensada para favorecer tanto el transporte colectivo como los vehículos de alta ocupación. El plan también propone crear lanzaderas que conecten el Parc Tecnològic con nodos estratégicos de transporte público como las estaciones de metro y tranvía del Empalme y Mas del Rosari.

Estrategia para más coche compartido

La estrategia reserva además un papel central al coche compartido, una de las apuestas que la Entidad de Gestión y Modernización del Parc Tecnològic de Paterna quiere seguir consolidando. El objetivo es que esta modalidad alcance una cuota del 20 % en 2035. En paralelo, el plan prevé incrementar y optimizar las opciones de estacionamiento, aunque dentro de una lógica de racionalización del vehículo privado.

Las metas fijadas para la próxima década son ambiciosas. El uso del transporte público debería pasar del 8,9 % actual al 15% de los desplazamientos diarios, mientras que los viajes en coche con un solo ocupante deberían reducirse del 81,4% al 60%. También se pretende elevar la ocupación media de los vehículos hasta 1,3 personas por coche.

El nuevo plan parte de un diagnóstico con luces y sombras. Desde 2019, el uso del vehículo privado ha bajado del 93,1% al 87,6 % (un descenso de cinco puntos), mientras que el transporte público ha pasado del 3 % al 8,9 %. También ha mejorado la ocupación media de los coches, de 1,04 a 1,15 personas por vehículo, lo que equivale a 92 coches menos por cada 1.000 trabajadores que acceden en automóvil.

Colapso en el acceso matinal

Sin embargo, esa mejora no ha sido suficiente para absorber el crecimiento del parque. El número de trabajadores que acuden a diario ha pasado de unos 10.000 a cerca de 15.000 desde 2019, lo que ha aumentado la presión sobre los accesos y las infraestructuras existentes. El problema se agrava porque el 85 % de las entradas se concentra entre las siete y las nueve de la mañana, coincidiendo además con los desplazamientos de residentes de las urbanizaciones del entorno.

Además de las medidas vinculadas al transporte colectivo y al coche compartido, el plan incorpora nuevas conexiones ciclistas, mejoras de accesibilidad en itinerarios peatonales y paradas de transporte público, el desarrollo del Plan de Infraestructura Verde, la ampliación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la promoción del teletrabajo y la flexibilidad horaria para reducir la presión en las horas punta.

La gerente Pedraza defiende la respuesta compartida

La VII Mesa de la Movilidad reunió a representantes de la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de Paterna y Bétera, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, empresas y entidades vecinales. La gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Manuela Pedraza, defendió que el reto exige una respuesta compartida: “Solo desde esa corresponsabilidad será posible alcanzar los objetivos planteados para 2035”.