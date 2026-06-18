Paterna, primera ciudad de España que climatiza todos sus centros escolares públicos con 3,5 millones

Con una inversión municipal de 3,5 millones de euros, el Ayuntamiento de Paterna ha comenzado la ejecución del Plan AIRE (Actuación Inmediata de Refrigeración Escolar), una actuación histórica que permitirá climatizar las aulas de todos los centros educativos públicos de la ciudad.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que ha explicado que “gracias a este ambicioso plan, Paterna se convertirá en la primera ciudad de España en climatizar todos sus centros escolares públicos”, incluyendo los 10 colegios públicos, los 4 institutos públicos, la escuela de adultos y las 2 escuelas infantiles municipales.

Los trabajos ya han comenzado en aquellos centros educativos que este verano albergarán la Escola d’Estiu Municipal, con el objetivo de adelantar las actuaciones y mejorar las condiciones de confort térmico de los espacios educativos utilizados durante el periodo estival.

En este sentido, Sagredo ha destacado que “esta actuación demuestra una vez más que cuando existe voluntad política y una gestión económica responsable, los ayuntamientos pueden dar respuesta a las necesidades reales de sus vecinos y vecinas”.

Sagredo y Mora reunidos con representantes del las AMPAs, de institutos, de CEIP y escuelas infantiles de Paterna. / A. P.

Compromiso con la comunidad educativa

“Hace un año reclamamos a la Generalitat Valenciana la climatización de todos los centros educativos públicos. Entonces dijimos que, si esa actuación no llegaba, el Ayuntamiento de Paterna asumiría el reto. No podemos esperar más y por eso hoy estamos cumpliendo nuestra palabra con una inversión de 3,5 millones de euros financiada íntegramente con recursos municipales”, ha afirmado el alcalde.

El primer edil ha subrayado además que “aunque no se trata de una competencia municipal, para nosotros el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes es una prioridad”.

Sagredo también ha recordado que la sólida situación económica municipal ha permitido afrontar esta inversión extraordinaria. “La buena gestión realizada durante estos últimos once años, alcanzando deuda cero y manteniendo un importante ritmo inversor, nos permite asumir proyectos estratégicos como éste y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

Otras actuaciones

En este sentido, el primer edil también ha recordado otras actuaciones impulsadas por el consistorio más allá de sus competencias directas, como la construcción de los centros de salud de Lloma Llarga y Santa Rita, la implantación de la Escuela Oficial de Idiomas o la ampliación de infraestructuras educativas como el CEIP Sanchis Guarner.

Por su parte, el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha resaltado que “el Plan AIRE supone una de las mayores inversiones educativas realizadas por el Ayuntamiento de Paterna y responde a una demanda compartida por las familias, los equipos directivos y la comunidad educativa”.

“Las altas temperaturas son una realidad cada vez más presente y los centros educativos deben estar preparados para afrontarla. Con este plan garantizamos espacios más confortables, saludables y adecuados para el aprendizaje”, ha explicado Mora.

Asimismo, el responsable municipal de Educación ha indicado que la actuación se desarrollará de forma planificada y coordinada con los distintos centros educativos para garantizar la máxima eficacia de los trabajos y minimizar cualquier posible incidencia en la actividad escolar.

Con la puesta en marcha del Plan AIRE, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con la educación pública y da un paso más en la mejora de las infraestructuras educativas del municipio, convirtiéndose en un referente nacional en la implantación de medidas destinadas a garantizar el bienestar de la comunidad educativa.