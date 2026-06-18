Los socialistas de Xirivella, Alaquàs, Aldaia y Mislata exigen financiación para la Línea 14 de Metrovalencia

Los representantes del PSPV de Xirivella, Alaquàs, Aldaia y Mislata han presentado una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 para exigir la inclusión de una partida económica que permita iniciar la puesta en marcha de la futura Línea 14 de Metrovalencia, una infraestructura estratégica para mejorar la movilidad de más de 100.000 vecinos y vecinas de l’Horta Sud

La propuesta, en forma de enmienda a los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana, ha sido suscrita por el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján; el alcalde de Alaquàs, Antonio Saura; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Xirivella, Encarna Martí; el secretario general del PSPV-PSOE de Xirivella, Josep Santamaria; y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Anuncio del Botànic del trazado del metro a Xirivella, Aldaia y Alaquàs en 2021. / L-EMV

La enmienda plantea una inversión plurianual de 21 millones de euros destinada a la redacción de los estudios y del proyecto de ejecución de la nueva línea de metro que conectará Xirivella, Mislata (el barrio Avenida de la Paz), Alaquàs, Aldaia y el Barrio del Cristo con la red de Metrovalencia.

Los responsables socialistas recuerdan que la Línea 14 fue incorporada por primera vez al Plan de Movilidad Metropolitana durante el gobierno del Botànic, pero lamentan que desde entonces no se haya producido ningún avance efectivo ni se haya consignado financiación en los sucesivos presupuestos autonómicos.

En desventaja

Según explican, la ausencia de una conexión ferroviaria sigue situando en una posición de desventaja a municipios densamente poblados del área metropolitana, obligando a miles de personas a depender de un sistema de transporte insuficiente y saturado, o del propio transporte privado, especialmente en los desplazamientos diarios hacia València.

Los alcaldes y portavoces han explicado que “la Generalitat debe dejar de dar largas y pasar de las palabras a los hechos y consignar recursos económicos para iniciar cuanto antes este proyecto. La movilidad sostenible, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades están en juego con esta nueva línea, y se trata de una reividicación histórica de estos cuatro municipios”.

Desde el PSPV-PSOE de estos grupos municipales consideran que esta actuación supondrá una mejora sustancial de la conectividad metropolitana, favorecerá el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas y contribuirá a avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, accesible y respetuoso con el medio ambiente. Por lo que se trata de una prioridad que se debe atajar cuanto antes con inversiones en los presupuestos de la Generalitat.