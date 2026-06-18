El Puig saca a licitación la reforma del colegio Pare Jofré por más de 624.000 euros

El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria ha abierto la licitación de las obras de reforma del CEIP Pare Jofré, una actuación incluida en el Pla Edificant que cuenta con un presupuesto base de 624.706,19 euros, IVA incluido. La publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público supone un paso clave para que el proyecto avance hacia la adjudicación y posterior ejecución de unas obras largamente esperadas por la comunidad educativa.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de julio de 2026, a las 14.00 horas, mientras que la apertura de la documentación está prevista para el 10 de julio. La intervención permitirá actuar sobre diferentes puntos del centro con el objetivo de mejorar las condiciones de uso para el alumnado, el profesorado, las familias y el personal del colegio.

El alcalde de El Puig, Marc Oriola, ha destacado que la apertura de la licitación “es un paso muy importante para que la reforma del Pare Jofré deje de ser una reivindicación pendiente y avance hacia su ejecución”.

El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento es consciente de que “la comunidad educativa espera estas obras desde hace tiempo” y ha defendido que el procedimiento se ha impulsado “con todas las garantías y con la máxima agilidad posible”.

Mejora de la accesibilidad

Uno de los ejes principales del proyecto será la mejora de la accesibilidad del centro. La actuación contempla la creación de itinerarios practicables, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de un ascensor en el edificio principal y la construcción de una rampa de acceso al comedor. Estas medidas permitirán hacer del Pare Jofré un colegio más inclusivo y adaptado a las necesidades actuales.

La concejala de Educación, Tonica Martí, ha remarcado que la reforma “habla de accesibilidad, de confort, de seguridad y de calidad de los espacios educativos”. Martí ha señalado que el CEIP Pare Jofré es “un centro muy querido y muy vivido” por el municipio y ha asegurado que la prioridad será coordinar las obras con el equipo directivo para reducir al máximo las molestias al alumnado, las familias y el profesorado.

Más eficiencia energética

El proyecto también incluye mejoras en materia de eficiencia energética y renovación de instalaciones. Entre ellas figura la sustitución de la carpintería exterior, incluidos los edificios de música y comedor, así como la renovación de la caldera, el sistema hidráulico asociado y los radiadores. Además, se reformará la instalación eléctrica del conjunto del centro y se mejorarán distintos elementos de iluminación.

La intervención se completará con la sustitución de carpintería interior, la reforma del baño de la zona de Infantil, el cambio del pavimento de la cocina, trabajos de pintura interior y exterior, el saneamiento de fisuras y la instalación de pavimento continuo de caucho en la zona de juegos infantiles, manteniendo el actual parque infantil.

El CEIP Pare Jofré, conocido popularmente en El Puig como “les escoles”, es uno de los edificios educativos con mayor carga simbólica del municipio. Por sus aulas han pasado generaciones de vecinos y vecinas, lo que convierte esta actuación no solo en una mejora técnica de las instalaciones, sino también en una inversión sobre un espacio ligado a la memoria colectiva local.

"Invertir en Educción"

“Invetir en el Pare Jofré es invertir en educación, pero también en patrimonio, en memoria y en calidad de vida”, ha afirmado Oriola. El alcalde ha añadido que el edificio “forma parte de la historia de El Puig”, pero debe seguir siendo “un espacio útil, accesible y preparado para las necesidades educativas actuales”.

Con la apertura de la licitación, el Ayuntamiento da un nuevo paso administrativo en un proceso que deberá culminar con la modernización del centro. La concejala de Educación ha agradecido “la paciencia y la implicación” de las familias, el profesorado y el equipo directivo, y ha asegurado que el consistorio continuará informando de los avances relevantes del proyecto.