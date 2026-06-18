Torrent celebrará este sábado la festividad de San Juan Bautista

El Ayuntamiento de Torrent, a través del Comité Intercultural, colaborará este próximo sábado 20 de junio en la celebración de San Juan Bautista, una de las festividades religiosas y culturales más representativas de Venezuela, que reunirá durante toda la jornada actividades abiertas a vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa permitirá compartir con la ciudadanía una tradición profundamente arraigada en la cultura venezolana, especialmente en las comunidades afrovenezolanas, donde la devoción a San Juan Bautista se ha transmitido de generación en generación como una manifestación que une fe, identidad, música, tradición y sentimiento comunitario.

La celebración forma parte de las acciones promovidas por el Comité Intercultural de Torrent para fomentar el conocimiento mutuo, la integración y la participación activa de las distintas comunidades que conviven en el municipio.

Una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía

La programación arrancará a las 09:00 horas en la Plaza de América con una Feria de Emprendedores, en la que los asistentes podrán conocer y adquirir productos elaborados por comerciantes y emprendedores locales, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para la convivencia y el intercambio cultural.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará una Misa Solemne en honor a San Juan Bautista en la Parroquia de la Sagrada Familia. A continuación, a las 17:30 horas, tendrá lugar una procesión festiva con la imagen del santo, que recorrerá las calles desde el templo parroquial por la calle 25 de Abril y la avenida al Vedat hasta llegar a la Plaza de América.

La jornada continuará a las 19:00 horas con la actuación de los Campaneros de San Juan y diversas danzas tradicionales venezolanas AVEC, acompañadas por la música y la percusión característica de esta celebración, elementos que forman parte esencial de una tradición donde los tambores, los cantos y el baile ocupan un papel protagonista.

El programa concluirá a las 20:00 horas con el acto de clausura de una jornada que busca compartir con toda la ciudadanía una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la comunidad venezolana.

Una tradición que une fe, cultura e identidad

La festividad de San Juan Bautista hunde sus raíces en siglos de historia y constituye una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural venezolano. La celebración combina la tradición católica con manifestaciones populares en las que la música, la percusión, los cantos, las banderas y las procesiones adquieren un especial protagonismo.

La imagen de San Juan Niño, los colores rojo y blanco presentes en la indumentaria tradicional y el acompañamiento de instrumentos como el cumaco, las tamboritas, las maracas o el güiro forman parte de una celebración cargada de simbolismo y devoción.

Torrent, ejemplo de convivencia intercultural

La celebración de San Juan Bautista supone una nueva oportunidad para visibilizar la riqueza cultural que aportan las distintas comunidades residentes en Torrent y para reforzar los valores de respeto, integración y convivencia que caracterizan a la ciudad.

Esta iniciativa refleja el trabajo conjunto del Comité Intercultural de Torrent, de los colectivos participantes y de todas las personas que han colaborado para hacer posible una jornada abierta, participativa y pensada para compartir cultura, tradiciones y valores con toda la ciudadanía.

Además, la participación de la comunidad venezolana en esta celebración contribuye a favorecer el conocimiento mutuo y a fortalecer los lazos entre vecinos, consolidando Torrent como una ciudad diversa, acogedora y comprometida con la convivencia intercultural.

Desde la organización se invita a todos los vecinos de Torrent y de municipios cercanos a participar en esta jornada festiva, cultural y religiosa que convertirá la ciudad en un punto de encuentro para la tradición, la fe y la diversidad cultural.