Torrent elimina vallados en San Valeriano y Germanies para crear espacios urbanos más amplios y accesibles

Las obras de adecuación del ajardinamiento y renovación del arbolado en las calles San Valeriano y Germanies de Torrent continúan avanzando a buen ritmo y suman nuevas mejoras destinadas a aumentar la accesibilidad peatonal, la comodidad vecinal y la calidad del espacio urbano.

A medida que avanzan los trabajos de instalación de la red de riego por goteo, adecuación de alcorques y preparación de las futuras plantaciones de naranjos amargos, el Ayuntamiento de Torrent ha incorporado una actuación en diferentes cruces de ambas vías para mejorar significativamente la movilidad y el uso ciudadano de estos espacios.

En concreto, se está procediendo a la retirada de antiguos vallados que delimitaban algunas zonas de grava situadas junto a determinadas islas de contenedores. Estos espacios, que durante años han permanecido cerrados, con apenas algún seto y con escasa funcionalidad para los peatones, dificultaban en muchos casos el paso y el acceso a los propios contenedores debido a la presencia de las vallas.

Uno de los espacios vallados con grava. / A. T. / LEV

Mejora de la accesibilidad

La actuación consiste en la eliminación de estos cerramientos y la urbanización de las superficies mediante adoquinado al mismo nivel que las aceras existentes, creando así espacios más amplios, accesibles y seguros para los peatones. Esta intervención permitirá ensanchar varios puntos de cruce en unas calles que registran una elevada afluencia de vecinos y usuarios a diario.

Además de mejorar la accesibilidad, estos nuevos espacios se convertirán en zonas de estancia y convivencia vecinal, donde se instalarán elementos de mobiliario urbano como bancos para el descanso. Del mismo modo, la ampliación de las aceras en estos cruces facilitará el acceso a las islas de contenedores una vez concluyan todos los trabajos previstos en el proyecto.

Una de las nuevas zonas peatonales. / A. T. / LEV

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “seguimos aprovechando esta importante actuación para introducir mejoras que hacen las calles más cómodas, accesibles y humanas. No se trata únicamente de plantar nuevos árboles, sino de transformar el entorno urbano para que los vecinos ganen espacio, seguridad y calidad de vida”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “estos pequeños espacios que permanecían vallados suponían en muchos casos barreras visuales y obstáculos para la movilidad. Con esta actuación se integran plenamente en la acera, mejorando tanto la circulación peatonal como el acceso a los contenedores y generando nuevas áreas de convivencia”.

Los trabajos sobre el terreno. / A. T. / LEV

Renovación integral

Las obras forman parte del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Torrent a través de Nous Espais Torrent S.A. para la renovación integral del eje Germanies-San Valeriano, una actuación que contempla la plantación de 133 nuevos árboles, de los cuales 114 serán naranjos amargos (Citrus aurantium) elegidos por los propios vecinos mediante un proceso participativo, así como la instalación de una moderna red de riego sectorizada y automatizada.

Actualmente, los trabajos se concentran principalmente en la calle Germanies, mientras que en San Valeriano se encuentran prácticamente finalizadas las actuaciones de instalación de riego y adecuación de alcorques. Durante las próximas semanas continuará la ejecución de la red de riego, los trabajos de jardinería y la preparación de los espacios para la plantación del nuevo arbolado.

Un operario trabaja en la reconversión de estos espacios. / A. T. / LEV

Con estas mejoras, el Ayuntamiento continúa avanzando en la transformación de ambas calles en un entorno más seguro, accesible, sostenible y agradable para vecinos, comerciantes y visitantes, dando respuesta a una demanda histórica del barrio y completando un proyecto que mejorará de forma significativa la imagen urbana y la calidad ambiental de una de las principales arterias de la ciudad.