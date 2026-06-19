Acuerdo histórico en Torrent para la climatización de los centros educativos públicos con 1,3 millones de euros

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Torrent, junto al concejal no adscrito, ha alcanzado un acuerdo histórico para destinar 1,3 millones de euros a la climatización de todos los centros públicos de la ciudad, una actuación largamente demandada por la comunidad educativa, padres y madres, que permitirá mejorar las condiciones de alumnos y docentes ante el aumento de las temperaturas en las aulas durante los meses más calurosos del año.

La decisión ha sido adoptada esta mañana en una reunión en la que han participado la alcaldesa Amparo Folgado; la portavoz del Partido Popular, Sonia Roca; la portavoz de Vox, Mª Ángeles Lerma; el portavoz del PSOE, Andrés Campos; el portavoz de Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavi Martí; y el concejal no adscrito, Guillermo Alonso del Real.

Inversión del superávit

La inversión será posible gracias al superávit correspondiente al ejercicio 2025. El Ayuntamiento de Torrent cerró el pasado año con un remanente de tesorería de aproximadamente 7 millones de euros y, siguiendo la misma línea de consenso que ya se aplicó el año anterior, el equipo de gobierno decidió reservar 2 millones de euros para que los grupos de la oposición pudieran proponer y decidir inversiones de interés para la ciudad, por unanimidad.

Fruto de las conversaciones mantenidas entre todos los representantes municipales, se ha acordado destinar 1,3 millones de euros de esos 2 millones a la adecuación climática de los centros educativos públicos de Torrent, una de las principales reivindicaciones trasladadas por la comunidad educativa durante los últimos años.

Cumplimiento del compromiso adquirido con la comunidad educativa

El acuerdo alcanzado da cumplimiento al compromiso adquirido por toda la corporación municipal durante el Pleno Ordinario celebrado el pasado 4 de junio, cuando el equipo de gobierno y los grupos de la oposición trasladaron a los representantes de los centros educativos su voluntad de buscar una solución definitiva para mejorar la climatización de las aulas.

Con esta inversión, Torrent podrá avanzar hacia la adaptación de sus centros educativos a las nuevas condiciones climáticas, poniendo fin a años en los que alumnos y docentes han tenido que soportar elevadas temperaturas en las aulas, especialmente en el inicio de las clases y durante los meses finales del curso escolar. Una situación que se ha agravado en los últimos años como consecuencia del incremento generalizado de las temperaturas.

Una fórmula que permitirá ejecutar las obras con mayores garantías

Para poder llevar a cabo esta importante actuación, el ayuntamiento recurrirá a una fórmula financiera que permitirá ampliar los plazos de ejecución sin incrementar el endeudamiento municipal. Concretamente, se solicitará un préstamo por valor de 1,3 millones de euros para financiar las actuaciones de climatización, mientras que otros 1,3 millones de euros procedentes del remanente de tesorería se destinarán a la amortización de deuda municipal.

De esta manera, el nivel de endeudamiento del consistorio no aumentará y, además, se dispondrá del tiempo necesario para planificar y ejecutar adecuadamente las obras en los distintos centros educativos. Esta solución resulta especialmente relevante porque la normativa vigente obliga a que las inversiones financiadas directamente con remanente de tesorería estén ejecutadas antes de finalizar el año 2026, un plazo que podría dificultar la realización de una actuación de esta envergadura en todos los colegios públicos de la ciudad.

El acuerdo representa además un ejemplo de consenso institucional, al haber sido respaldado por el equipo de gobierno formado por PP y Vox, los grupos municipales del PSOE y Compromís-Podem-Esquerra Unida, así como por el concejal no adscrito, demostrando la capacidad de la corporación municipal para alcanzar grandes acuerdos en beneficio de la ciudad.

Si se cumplen los plazos previstos, la operación financiera y la correspondiente modificación presupuestaria podrían elevarse para su aprobación en el Pleno Ordinario del mes de julio de 2026, permitiendo iniciar posteriormente los trámites necesarios para ejecutar una de las inversiones educativas más importantes de los últimos años en los colegios públicos de Torrent y garantizando unas mejores condiciones de aprendizaje y trabajo para toda la comunidad educativa.