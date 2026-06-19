El Ayuntamiento de Paterna organiza actividades para visibilizar y educar sobre el Orgullo LGTBIQ+

Paterna vuelve a teñirse del color arcoíris para celebrar el Mes del Orgullo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso firme con la diversidad, la igualdad y el respeto. Un año más, bajo el lema ‘Paterna es orgullo’, la ciudad impulsa una programación que no solo visibiliza al colectivo en esta fecha señalada del mes de junio, sino que también invita a la ciudadanía a reflexionar, aprender y contribuir a la construcción de una sociedad más libre, inclusiva y plural.

Así lo ha anunciado la Teniente Alcalde de Igualdad, Isabel Segura, quien ha señalado que “en Paterna entendemos el Orgullo como mucho más que una celebración: es una oportunidad para visibilizar, educar y seguir avanzando como sociedad. Con esta programación no solo damos voz a la diversidad, sino que la defendemos activamente y la convertimos en motor de cambio social desde toda la labor institucional que desarrollamos durante el año”.

Segura ha explicado además que el lema de esta campaña ‘Paterna es orgullo’ “nace de una idea sencilla: si el mundo elige un color para representar lo que sentimos, Paterna elige todos. Frente al Pantone 2026 Cloud Dancer Blanco roto que apuesta por la calma y la simplicidad, nuestra ciudad se define por la diversidad de la bandera LGTBIQ+, porque son precisamente esas diferencias las que nos enriquecen y nos hacen avanzar como sociedad”.

Programación

A lo largo de este mes de junio, el Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Igualdad, ha organizado un conjunto de actividades que combinan sensibilización y formación, con el objetivo de derribar prejuicios y romper mitos aún presentes en la sociedad.

El calendario de actividades arrancó el pasado jueves 11 de junio con una charla de sensibilización dirigida a fallas, comparsas y peñas en el Teatre Capri, impartida por Proactives. Durante el encuentro se les entregó un distintivo como declaración de intenciones a favor de la diversidad, en un espacio clave para implicar al tejido social y festivo en la promoción de valores inclusivos.

La Teniente Alcalde de Igualdad, Isabel Segura, durante el Desayuno Arcoiris. / A. P.

Este viernes 19 de junio, la Casa de la Dona ha acogido el Desayuno Arcoíris, de 9:30 a 11:00 horas, una Mesa por la Diversidad organizada por ESPAI CALANDRA, donde el diálogo y el encuentro ha sido protagonistas en un ambiente cercano y participativo.

Uno de los puntos centrales será el Punto Arcoíris, coordinado por Egaleco Lab, que ofrecerá información, acompañamiento y recursos tanto el martes 23 de junio en la Plaza del Pueblo, coincidiendo con el mercado semanal, como el domingo 28 de junio, de 21:00 a 00:00 horas, durante el concierto de Cadena Dial. Un espacio abierto para escuchar, resolver dudas y seguir avanzando en la normalización y el respeto.

Además, el compromiso con la educación se refuerza con una formación específica para docentes, impartida por Lambda el martes 23 de junio, en horario de 9:00 a 13:00 horas, apostando por las aulas como motor de cambio social y garantía de futuro.

Con esta programación, Paterna no solo celebra el Orgullo, sino que lo defiende y lo convierte en una herramienta de transformación social.