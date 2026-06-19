El Ayuntamiento de Burjassot y la Universitat de València crean la Cátedra Vicent Andrés Estellés

El Ayuntamiento de Burjassot y la Universitat de València han rubricado, en la figura de su alcalde, Rafa García y del Rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía Cabedo, el convenio de colaboración para la creación y financiación de la Cátedra de Educación Lectora y Literaria Vicent Andrés Estellés, un espacio cultural y académico que nace con la voluntad compartida por ambas instituciones de consolidar el estudio, la difusión y la vigencia de la obra del poeta de Burjassot.

Dotación de 30.000 euros

La cátedra, que contará con una dotación municipal de 30.000 euros, tendrá al profesor Josep Ballester como responsable y se estructurará sobre dos pilares fundamentales: la educación, con actividades dirigidas a los centros escolares, para acercar la figura y la obra de Estellés a las nuevas generaciones y la literatura, mediante la investigación, el análisis y la reflexión en torno a Estellés y a la poesía valenciana contemporánea.

La Universitat de València realizará actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria orientadas al conocimiento y la difusión permanente de la obra y la vida de Vicent Andrés Estellés, dando apoyo a la realización de estudios y tesis doctorales, desarrollando líneas de investigación o estudios y trabajos de búsqueda sobre Estellés, entre otras acciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burjassot, además de aportar la dotación para el desarrollo de la Cátedra Estellés, colaborará en las actividades que programe la Universitat, teniendo siempre como objetivo la difusión de la obra estellesiana y el impulso del patrimonio literario valenciano que Vicent Andrés Estellés creó.