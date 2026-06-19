El Bus a la Playa de Paterna vuelve a conectar gratis la ciudad con Port Saplaya este verano

Con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Paterna vuelve a poner en marcha el Bus a la Playa. Desde mañana sábado, 20 de junio, y hasta el próximo 6 de septiembre, los vecinos y vecinas podrán desplazarse gratuitamente hasta Port Saplaya gracias a la línea 143, que volverá a conectar la ciudad con el mar durante toda la temporada estival.

Esta conexión especial de verano, muy utilizada por los paterneros y paterneras, permite disfrutar de la playa de una forma cómoda, económica y sostenible, evitando el uso del vehículo privado y facilitando el acceso al litoral durante los meses de mayor afluencia.

Al igual que el resto de líneas municipales, el servicio será gratuito para todas aquellas personas que dispongan de la Tarjeta Municipal de Transporte de Paterna (TMP), reforzando así la apuesta del consistorio por una movilidad más accesible y respetuosa con el medio ambiente.

Movilidad más eficiente

La Teniente Alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad, Nuria Campos, ha destacado que “este servicio permite acercar el mar a nuestros vecinos y seguir fomentando una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente”.

El autobús funcionará todos los días de la semana, en horario de mañana y tarde, con salidas desde Paterna a las 9:30 horas (los domingos a las 10:20 horas), 13:00 y 15:45 horas, y regresos desde Port Saplaya a las 10:05 horas (los domingos a las 10:55 horas), 13:35, 16:20 y 19:30 horas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna continúa impulsando un modelo de ciudad más sostenible, conectada y pensada para las personas, ofreciendo alternativas de transporte público que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y facilitan disfrutar del verano sin preocupaciones.