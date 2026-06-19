Playas
Reabren al baño dos playas de Port Saplaya por contaminación del agua, tras un día de cierre
El cierre se produjo el jueves, mientras el ayuntamiento esperaba los nuevos informes para levantar la prohibición del baño
Dos de las playas de Port Saplaya, zona norte y sur, llevan desde este jueves cerradas al baño por contaminación microbiológica de "corta duración", como se advierte en un cartel. Este viernes, esta parte del litoral mantiene la prohibición, mientras el Ayuntamiento de Alboraia está a la espera de recibir los nuevos informes sobre el estado del agua de los Servicios de Planificación de recursos Hidráulicos y Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana. El resultado se ha recibido a las dos de la tarde y se ha procedido a levantar la prohibición del baño.
Este es el primer cierre de la actual temporada, que se repite año tras año, durante todo el verano. Y es que en esta zona desaguan varias acequias, sobre las que ya están trabajando el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, lo que provoca que todos los veranos se produzcan episodios como este, con el cierre de las playas en plena ola de calor por bacterias procedentes de estos ramales.
Proyectos en acequias
Fuentes municipales advierten de que la Generalitat pondrá en marcha un control de vertido en la acequia de Sant Vicent, que separa el municipio con Meliana, mientras que un proyecto con la Epsar prevé la instalación de un nuevo colector que resolverá los problemas en la acequia de la Marquesa.
Protesta vecinal
No obstante, mientras estos proyectos se llevan a cabo la situación se repite y la asociación vecinal de Port Saplaya ha alzado su voz para evidenciar los problemas que tiene que sufrir cada verano, calificándola de "inaceptable". "Vecinos, veraneantes, los niños de la escuela de surf, los que vienen a la playa desde el pueblo, Valencia o Paterna se encuentran con el cierre por riesgo para la salud", explican y exigen "el desvío de las acequias desde su llegada a la zona hasta el colector de aguas de usuarios de la depuradora del Carraixet".
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