Compromís enmienda los presupuestos de la Generalitat para incorporar el Centro Ocupacional, el segundo Centro de Salud y la lanzadera del Barrio de Cristo en Quart de Poble

Compromís ha registrado una batería de enmiendas en los presupuestos de la Generalitat Valenciana con el objetivo de incorporar tres actuaciones consideradas prioritarias para Quart de Poblet: el inicio del Centro Ocupacional, la planificación y construcción de un segundo Centro de Salud y la puesta en marcha de una lanzadera de transporte público entre el Barrio de Cristo y la estación de Metrovalència de Salt del Agua.

El regidor de Compromís en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Lluismi Campos, ha criticado que el proyecto presupuestario del Consell “vuelve a ignorar las necesidades del municipio” y ha lamentado que “Quart de Poblet no cuente con ninguna inversión social de peso en unos presupuestos que tendrían que servir para planificar el futuro de las personas”.

Campos ha recordado que las tres propuestas forman parte de acuerdos aprobados por el pleno del ayuntamiento y trasladados formalmente a las instituciones competentes. “No estamos hablando de propuestas partidistas, sino de reivindicaciones que han sido debatidas y aprobadas democráticamente por la corporación municipal porque responden a necesidades reales de la ciudadanía”, ha afirmado.

Según Compromís, el Centro Ocupacional continúa siendo una infraestructura pendiente para las personas con diversidad funcional y sus familias, mientras que el segundo Centro de Salud es una necesidad derivada del crecimiento urbanístico y poblacional del municipio, especialmente en las zonas de desarrollo previstas para los próximos años.

En cuanto a la movilidad, la formación considera imprescindible avanzar en la conexión del Barrio de Cristo con la red de Metrovalència mediante una lanzadora específica que facilite los desplazamientos cotidianos de centenares de vecinos y vecinas.

“Si estos presupuestos se aprueban tal como están redactados, PP y Vox acabarán la legislatura sin haber impulsado ninguna gran inversión social de la Generalitat en Quart de Poblet. Es una oportunidad perdida para un municipio que necesita más servicios públicos, más infraestructuras y más atención por parte del Consell”, ha concluido Lluismi Campos.