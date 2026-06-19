Seguridad vial
Detenido en Albal un conductor que huyó tras provocar un accidente bajo los efectos del alcohol y las drogas
El presunto autor dio positivo en alcohol y drogas tras huir del lugar del siniestro y chocar contra varios coches estacionados
Un conductor, que dio positivo en drogas y alcohol, se dio a la fuga tras provocar un accidente de circulación chocando contra varios vehículos aparcados en Albal. La Policía Local dio con el presunto autor de los hechos con la colaboración ciudadana.
Las llamadas de varios testigos fueron decisivas para que los agentes localizaran el vehículo e identificaran a su conductor, que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en las pruebas de alcohol y drogas. Los hechos dieron lugar a la instrucción del correspondiente atestado judicial.
Esta rápida actuación permitió, además, informar a los propietarios de los vehículos afectados, quienes pudieron presentar la correspondiente denuncia y reclamar los daños ocasionados.
Desde la Policía Local de Albal agradecen la colaboración de los vecinos y vecinas que, con su actuación, "demostraron que la colaboración ciudadana es una herramienta fundamental para prevenir y perseguir delitos, mejorar la eficacia de los cuerpos de seguridad y contribuir a la construcción de una convivencia más segura para todos", como señalan.
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