La Diputación destina 100.000 euros a la recuperación del castillo de El Puig

La Diputación de Valencia, ha aprobado esta semana la concesión de 100.000 euros a El Puig de Santa Maria para la recuperación del castillo de Enesa. Este es un proyecto de gran simbolismo que trata de reconstruir la fortaleza de la que se sirvió Jaume I para conquistar València.

El también conocido como castillo de Yubayla o de Cebolla fue, por su posición estratégica, elegido por el Conquistador como base de operaciones. Aunque los musulmanes lo destruyeron para que Jaume I no lo utilizara, el rey cristiano lo reconstruyó posteriormente y finalmente Pedro IV de Aragón mandó destruirlo. Se trata, por tanto, de un enclave trascendental para la historia valenciana, sobre todo por ser el punto desde el que se gestó lo que todos los 9 d’Octubre celebramos, la entrada de Jaume I a València.

El castillo del Puig, Bien de Interés Cultural desde 2002, recibirá esta ayuda de la Diputación “para poner en valor un patrimonio que significa tanto para los valencianos y las valencianas”, ha destacado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, quien ha defendido que “una joya que simboliza el nacimiento de nuestro pueblo ha de recuperarse, protegerse y enseñarla para dar a conocer nuestra historia”.

750 aniversario de la muerte de Jaume I

Esta aprobación en pleno para contribuir al proyecto de recuperación del castillo, se enmarca dentro de las actuaciones para la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I. La Diputación declaró el año 2026 como Año Jaume I y está llevando a cabo diferentes iniciativas para ensalzar su figura. “Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente podremos saber a dónde vamos; es fundamental que las nuevas generaciones conozcan la importancia del Conquistador porque él puso la semilla de lo que hoy somos”, ha señalado Mompó.

Visita al Castillo de El Puig, en una imagen de archivo. / Diputación de Valencia

"Aliciente más para atraer turismo cultural”

Por su parte, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha subrayado que “la riqueza patrimonial de la provincia es un aliciente más para atraer turismo cultural”. Además, ha añadido, “en este caso estamos hablando de un castillo con un impacto muy potente en nuestra historia y por lo tanto despierta el interés de la ciudadanía valenciana”.

Otras acciones conmemorativas

Desde que el pleno de la Diputación de València aprobó declarar 2026 como Año Jaume I con motivo del 750 aniversario de su muerte el 27 de julio de 1276, la institución provincial está realizando distintas actividades para reconocer y promover la figura del rey.

Entre otras, la Diputación de València acogió la presentación del Ciclo de Jornadas Jaume I, una iniciativa organizada por el Fòrum Jaume I 2038 para fomentar la reflexión sobre la identidad y el futuro de la Comunitat Valenciana, destacando la importancia de la unidad y la defensa de los valores propios.

Además, recientemente la Diputación ha colaborado con À Punt facilitándoles la grabación del cuadro ‘Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo don Pedro’ pintado en 1881 por Ignacio Pinazo Camarlench. La obra fue trasladada expresamente al Salón de Reinas de la institución provincial para que la televisión pública valenciana pudiera grabarla. Las imágenes se utilizarán en un documental que los servicios informativos de À Punt están preparando para el 9 d’Octubre.

Para celebrar el pasado 9 d’Octubre, la Diputación ofreció en su sede la exposición ‘Jaume I, el nacimiento de un pueblo’. Aparte del citado cuadro de Pinazo, los numerosos visitantes pudieron ver la espada del propio Jaume I y la llave árabe de la ciudad de Valencia, ambas cedidas por el Ayuntamiento. También se expuso la reproducción del brazo del monarca, de Agapito Vallmitjana y el retablo propiedad del Centenar de la Ploma inspirado en el original gótico que se encontraba en el lugar donde, según la tradición, se celebró la primera misa tras la rendición de la ciudad.