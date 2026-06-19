Álvaro Gonzalvo (26 años): "No entré en política tan joven para vivir de ella, es de valientes dar este paso"

-¿Cómo lleva la resaca emocional tras la toma de posesión?

-La verdad es que no he tenido tiempo; ayer me costó dormirme. Fue muy emocionante porque vino mucha gente de mi partido, diputados y alcaldes jóvenes que son mis referentes. El salón de plenos estaba a tope con muchísima gente de Moncada y asociaciones, y el momento de alzar la vara de mando fue súper emocionante. Para alguien que ha crecido aquí, lo más bonito es ser alcalde. Ahora la resaca ya ha pasado con las primeras reuniones y tengo muchas ganas de trabajar.

-Entró en política con solo 19 años. ¿Cómo fue ese inicio y su trayectoria?

-Aunque nací en Valencia, me vine a Moncada con dos años, así que he pasado aquí toda la vida. Me empecé a interesar por la política a raíz de los casos de corrupción del PP y los recortes en educación de esa época. Me politicé con el cambio de 2015 y con referentes como Mónica Oltra. Siempre me ha interesado la política local por ser la más cercana al ciudadano. Me afilié a Compromís, en 2019 fui el número tres de la lista y entré como concejal en la oposición con 19 años. En 2023 fui cabeza de lista, logramos el pacto de gobierno, fui vicealcalde tres años y ahora alcalde. Considero que ha sido una proyección correcta que me ha permitido conocer a fondo el ayuntamiento y las tradiciones del pueblo mientras maduraba personal y políticamente.

-¿Qué le diría a quienes critican que los jóvenes entran pronto en política para "vivir de ella"?

-Creo que están muy equivocados. Las personas jóvenes hacemos a menudo un parón en nuestras carreras profesionales para dedicarnos a nuestro pueblo, sabiendo que es algo temporal que luego retomaremos. Yo soy economista graduado y estaba cursando un máster en asesoría fiscal cuando decidí dedicarme a esto. No se dice esto de la spersonas que llevan 30 y 40 años en cargos públicos. En este caso, creo que tiene mucho valor y valentía dar este paso y representar a los ciudadanos durante un tiempo, antes de volver al sector profesional.

-Uno de sus retos mencionados es la vivienda. ¿Va a solicitar la declaración de zona tensionada?

-Sí, lo comenté en mi discursode investidura. Moncada sufre el efecto del área metropolitana de Valencia y el agravante de tener una universidad privada, lo que reduce la oferta de pisos y dispara los precios. Muchos jóvenes tienen que irse de Moncada porque no pueden pagar el alquiler. Ante esto, vamos a encargar un informe exhaustivo para solicitar la declaración de zona tensionada a la Generalitat Valenciana. Aunque el actual Consell no parece muy proclive, nosotros vamos a justificarlo. Hace falta valentía por parte de la administración autonómica para ejercer sus competencias en vivienda, algo que ahora no está haciendo.

Fernando Bustamante

-En su discurso también comentó el deseo de tener un auditorio.

-Es una anomalía que Moncada, con 22.000 habitantes, no tenga un auditorio cuando municipios más pequeños sí lo tienen. Esto genera una saturación en el centro cultural actual. Mi objetivo este año es cerrar el proyecto del auditorio y buscar financiación en la Diputación y la Generalitat. Vamos a retomar la mesa de trabajo con las bandas de música, teatro, danza y fallas en las próximas semanas para que el proyecto sea una realidad en la siguiente legislatura.

Reunión con los comerciantes

-Sobre el comercio local, ¿qué opina del contencioso presentado por la Asociación de Comerciantes contra el nuevo centro comercial?

-Me he reunido con ellos y entiendo su posición, aunque el centro comercial es una iniciativa privada. Ellos no temen tanto al centro actual, sino a posibles ampliaciones que solapen su actividad. Mi postura es que el apoyo al comercio local es compatible con los centros comerciales. Nosotros seguiremos impulsando políticas públicas como los bonos comercio, que generan un impacto de más de medio millón de euros anuales en la ciudad.

-A nivel organizativo, ¿habrá cambios en las concejalías?

-Ha habido pequeñas redistribuciones internas en cada partido. La vicealcaldesa asumirá alguna más y, personalmente, yo me voy a quedar con la concejalía de Fallas. No la voy a delegar de momento.Quiero iniciar ese camino reuniéndome con la nueva Junta Local Fallera y las comisiones. El trabajo en Fallas va a salir muy bien y continuaremos con el apoyo que el ayuntamiento les brinda.

VALENCIA. VLC. HOR. Nuevo alcalde de Moncada / Fernando Bustamante / LEV

Gonzalvo dirigirá Fallas

-Respecto al concejal Martín Pérez, ¿cómo responderá si hay una sentencia en la investigación de fiscalía?

-Hay un pacto de gobierno cerrado y Martín Pérez continuará con sus competencias. De momento no hay ninguna sentencia; lo que me consta es que ha habido archivos en la investigación y el tema sigue sin novedades. En su día, la posición de Compromís fue clara al censurar su comportamiento en el pleno mediante una moción. Pensamos que su conducta no fue adecuada, pero la responsabilidad de dimitir es personal.

-¿Cómo será su relación con la oposición?

-Quiero ser un alcalde dialogante. Hasta ahora, la oposición en Moncada ha sido más destructiva que constructiva y sigo esperando que planteen cuál es su modelo de ciudad. Las puertas de mi despacho estarán abiertas para todos los portavoces. Me gustaría llegar a acuerdos en temas cruciales para el futuro del municipio, más allá de las mociones sobre cuestiones nacionales que suelen traer a los plenos. Mi despacho también estará abierto para toda la ciudadanía y seguiré pateando las calles para ser un alcalde cercano.