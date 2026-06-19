El juez envía a prisión al detenido que degolló a un conocido en una casa ocupada de Aldaia

El juez titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción y Civil del Tribunal de Instancia de Torrent ha dictado este viernes, 19 de junio, prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para Mohamed B., de 27 años, el detenido este martes en Aldaia tras degollar a un compatriota suyo, Mehdi B., de la misma edad, con el que compartía una casa de campo ocupada cerca de uno de los tramos de polígono a la orilla de la carretera del Pla de Quart, en el citado municipio de l'Horta.

El detenido ha llegado a los juzgados de Torrent esta mañana, fuertemente escoltado por agentes de la Guardia Civil, pero no ha sido llevado ante el juez hasta que este y la fiscal han podido examinar el atestado entregado casi al mismo tiempo por agentes del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, encargados de tramitar las diligencias tras el homicidio.

Degollamiento y huida

Según los datos que han trascendido, Mohamed B. se enzarzó en una discusión con un conocido y compatriota suyo (ambos son originarios de Marruecos), otro de los hombres que solían pernoctar en esa antigua casa de campo, rodeada ahora de terreno sin labrar y naves industriales.

En un momento determinado, Mohamed cogió un cuchillo y degolló al otro, causándole una profunda herida entre uno de los laterales del cuello y la garganta, que le causó la muerte en apenas unos minutos, ya que le seccionó por completo al menos la vena yugular de ese lateral. Eran las 10.20 horas del martes.

La víctima, finalmente identificada como Mehdi B., de 27 años, quedó tirada en el suelo, desangrándose, mientras que su agresor salió huyendo hacia Aldaia, donde acabó refugiado en un supermercado, desde el cual llamaron a la Policía Nacional al darse cuenta por su actitud de que podía estar envuelto en un delito grave.

Segunda reyerta: la confusión

Apenas media hora después, sobre las 10.50 horas, se producía una reyerta entre hombres magrebíes en una nave sin uso, en la calle Encreullades de Aldaia, muy cerca del supermercado donde la Policía Nacional acababa de detener a Mohamed B. sin saber aún que estaba envuelto en un homicidio.

Los agentes de la patrulla policial, a quienes explicó que le habían robado, entregaron el arrestado a los guardias civiles que ya rodeaban la antigua fábrica por esa segunda reyerta, que se saldó sin heridos y con dos detenidos, ante la posibilidad de que su agitación guardase relación con ese enfrentamiento multitudinario.

Sin embargo, los agentes de Homicidios acabaron deshaciendo el entuerto y averiguando que Mohamed B., que permanecía bajo custodia en un coche patrulla, era presunto autor del degollamiento mortal de un compatriota y nada tenía que ver con esa segunda reyerta en la que hubo amenazas con armas blancas, pero sin lesionados.

Las dos reyertas ocurridas con apenas unos minutos de diferencia en la casa de campo y esa antigua nave industrial de Aldaia, con el resultado de un fallecido y tres detenidos, han vuelto a poner sobre la mesa la crisis que vive el municipio, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento de Aldaia, por la falta de soluciones habitacionales para el colectivo migrante que se concentra en esa área desde hace tiempo.

Abandonados a su suerte

Esta situación vivió su momento más tenso hace ahora un año, cuando un grupo de hombres armados desalojó violentamente una antigua fábrica donde residía una treintena de migrantes que buscaba cobijo tras quedarse sin el sostén de la Ciudad de la Esperanza (Cides).

De hecho, la casa de campo donde fue degollado Mehdi B. está ubicada al final de un camino de tierra, en el Pla de Quart, muy cerca -a 300 metros campo a través- de esa antigua fábrica, la de Cofedeva, en la que se produjo la violenta expulsión de los ocupas por parte de un grupo encabezado por los propietarios del solar, cuyos componentes se presentaron en el lugar armados con bates de béisbol, machetes y gas lacrimógeno.

Eusebio Calatayud/EFE

Dos crímenes en menos de 24 horas

Al parecer, ese homicidio, el segundo en Valencia en menos de 24 horas tras el acuchillamiento mortal de un logopeda a manos del padre de un niño por supuestamente abusar de él, comenzó por una disputa cuyo origen exacto no han podido averiguar los especialistas del grupo de Homicidios de la Guardia Civil.

Casi al mismo tiempo, sobre las 10.50 horas, se producía el segundo incidente, la reyerta multitudinaria en una antigua nave industrial, en el número 9 de la calle Pla de Quart, muy cerca de donde el presunto homicida había interceptado a los agentes de la Policía Nacional, lo que inicialmente dio pie a creer que ambos sucesos estaban conectados.

Detenidos y testigos

Así las cosas, cuando uno de los testigos de la pelea en la nave, ubicada justamente enfrente del Instituto de Enseñanza Pública Salvador Gadea, llamó al 112 para pedir ayuda e informar de que uno de los ocupas del recinto había amenazado a otro con un cuchillo en plena discusión, acudieron al lugar numerosas patrullas, tanto de la Policía Local de Aldaia como de la Guardia Civil. Fruto de esa rápida intervención fue la detención de dos de los implicados en la pelea de la nave, en la que no hubo heridos, y la interceptación de tres testigos de esos hechos.

Sin embargo, una vez que Homicidios se hizo cargo del asunto, sus agentes acabaron deslindando un incidente del otro, y detuvieron al presunto autor del homicidio, a quien las primeras patrullas mantenían aislado en un coche, en la creencia de que era un testigo de la trifulca de la calle Pla de Quart, que comparte nombre con la carretera porque es la misma vía que nace en Aldaia y atraviesa toda esa planicie hasta más allá del barranco del Poyo, y que acaba en Torrent.

Miguel Angel Montesinos

Malviven en casas y naves abandonadas

En ambos casos, los protagonistas han sido migrantes originarios del norte de África que vivían en la casa y en la nave en situación de ocupación, aunque no está claro si alguno de ellos forma parte del grupo de 30 expulsados hace un año, el 20 de junio de 2025, de la antigua nave de Cofedeva.

Ese suceso acabó con varios heridos, uno de los cuales tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, por las lesiones sufridas al saltar de un segundo piso para escapar de los golpes de los atacantes, lo que le provocó la fractura de un hueso de la pierna que requirió intervención quirúrgica. Además, una testigo y una de las personas agredidas presentaron denuncia formal por la violenta desocupación y las instituciones actuaron entonces con recursos de urgencia.

Fernando Bustamante

La mayoría de los desalojados entonces eran jóvenes de distintas nacionalidades, la mayoría de los cuales habían estado acogidos en su día en la Ciudad de la Esperanza (Cides), situada a apenas un kilómetro y medio de distancia de la vieja fábrica. El centro establece un tiempo máximo de estancia de tres meses, tras el cual las personas acogidas, en situación administrativa irregular, deben buscar otro lugar donde vivir y muchos se quedan por la zona, tanto en naves abandonadas como en casetas de campo, como es el caso de los protagonistas de los incidentes de este martes.

Mapeo de personas sin hogar

Esta situación hizo que Aldaia creará un programa para atender asentamientos en coordinación con la Generalitat Valenciana. En noviembre, el municipio formó parte de una iniciativa del Consell para realizar un mapeo de las personas sin hogar en municipios afectados por la dana. La mayoría de registros se realizaron precisamente en esta zona del Pla de Quart, donde la mayoría de migrantes muy jóvenes, que no llegan a la treintena, pagan precios de hasta 500 euros por un habitáculo precario dentro de una autocaravana o una caseta de campo, como en la que se ha producido la reyerta mortal, lo que demuestra que la situación no ha mejorado, pese a las medidas tomadas.