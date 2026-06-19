El Ayuntamiento de Massanassa ha acogido este viernes 19 de junio la presentación oficial de la XXIX edición del Festival Internacional Música i Festa, una de las citas culturales más consolidadas del municipio, que se celebrará del 25 al 28 de junio con una programación que reunirá propuestas musicales de gran calidad y artistas de reconocido prestigio nacional e internacional.

La presentación ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha contado con la participación del alcalde de Massanassa, Paco Comes, y del director artístico del festival, Vicent Campos, quienes han dado a conocer los detalles de una edición que volverá a convertir la música en protagonista de las noches de verano en el municipio.

Durante la rueda de prensa, ambos han destacado la trayectoria de un festival que alcanza ya su vigésimo novena edición y que, año tras año, continúa acercando al público propuestas musicales variadas y de gran nivel artístico.

Inicio el próximo 25 de junio

La programación arrancará el jueves 25 de junio en el Jardín de la Sociedad Cultural y Recreativa La Terreta con el concierto “Xicotets grans músics”, protagonizado por alumnado de la escuela de música Corda i Arc, seguido de la actuación “De Paganini a Chick Corea”, a cargo del dúo 10 Strings Duo. El viernes 26 será el turno de Il Maniatico Ensemble con el espectáculo “Harmonies Il·lustrades”.

El sábado 27 la Iglesia de San Pedro acogerá una nueva edición del tradicional Día de los Coros, con la participación de la Asociación Artística y Musical de Venezuela, la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí de València y el Orfeó Polifònic de Massanassa. Finalmente, el domingo 28 de junio el festival concluirá con la actuación del cuarteto francés de trombones Qu4tre à 4.

Massanassa presenta la XXIX edición del Festival Internacional Música i Festa. / A. Massanassa

"Propuestas musicales de primer nivel"

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que “el Festival Internacional Música i Festa es una de las grandes referencias culturales de nuestro municipio y una oportunidad para disfrutar de propuestas musicales de primer nivel en espacios emblemáticos de Massanassa”.

Por su parte, Vicent Campos ha subrayado el esfuerzo realizado para configurar una programación diversa y atractiva, capaz de reunir diferentes estilos y formaciones musicales y acercar la cultura a todos los públicos.

El Festival Internacional Música i Festa está organizado por el Ayuntamiento de Massanassa y se ha consolidado, tras casi tres décadas de trayectoria, como una de las principales citas culturales del calendario local.