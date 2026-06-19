Meliana celebra la excelencia de su huerta con la V Fira de la Tomata
El sábado 20 de junio, la Plaça Major se convertirá en el epicentro de la gastronomía local con una jornada solidaria en favor de AECC Meliana
El Ayuntamiento de Meliana celebrará el próximo sábado 20 de junio de 2026 la quinta edición de la Fira de la Tomata, una cita ya consolidada que pone en valor uno de los productos más emblemáticos de la huerta valenciana: el tomate de Meliana. La Plaça Major acogerá durante toda la jornada una programación repleta de actividades para todos los públicos, con el objetivo de promocionar el producto de proximidad, apoyar a los agricultores locales e impulsar la gastronomía y el comercio del municipio.
La jornada comenzará a las 9 horas con la apertura de los espacios de venta directa de tomate de agricultores locales, donde los visitantes podrán adquirir producto fresco y de calidad directamente de los productores de Meliana.
Tras la inauguración oficial de la feria a las 10.30 horas, se llavarán a cabo diversas actividades infantiles y didácticas dirigidas a los más jóvenes. Entre ellas destaca el taller “Planta tu tomatera”, organizado por el Taller de Diversidad Funcional de Meliana, así como diferentes talleres educativos relacionados con la agricultura, la alimentación saludable y los productos de proximidad.
Durante la mañana también se celebrará un mercado solidario a beneficio de la AECC Meliana, reforzando así el carácter participativo y solidario de la jornada.
Quinto y tapa solidario
La gastronomía será una de las grandes protagonistas de la feria. Entre las 11.30h y las 13.30h, los restaurantes del Club Meliana Cor d’Horta ofrecerán un “quinto y tapa” elaborado con productos de proximidad, acompañado de cerveza Turia. Además, los asistentes podrán disfrutar de un divertido photocall temático para inmortalizar la jornada.
Ya por la tarde, de 19 a 20.30 horas, tendrá lugar la segunda Caragolà de Meliana, también a cargo de los restaurantes del Club Meliana Cor d’Horta. Los visitantes podrán degustar caracoles con quinto de cerveza Turia en un ambiente festivo y con animación musical.
La recaudación del “quinto y tapa” y de las degustaciones de caracoles se destinará íntegramente a la Asociación Contra el Cáncer de Meliana.
Desde el Ayuntamiento de Meliana animan a toda la ciudadanía y visitantes de la comarca a participar en esta "jornada festiva dedicada a la agricultura, gastronomía y tradiciones, convirtiendo Meliana en el gran escaparate del auténtico tomate valenciano".
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