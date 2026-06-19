Paiporta despide el curso con una gran fiesta de agua y burbujas para 1.700 alumnos

Los patios de los centros educativos de Paiporta se han convertido estos días en un gran espacio de juego, agua y burbujas para celebrar la llegada de las vacaciones de verano. Más de 1.700 alumnos han participado en la fiesta “A Riure”, organizada por la Concejalía de Educación, una iniciativa que ha llevado actividades refrescantes, juegos y pruebas de habilidad a los colegios del municipio durante la última semana del curso 2025-2026.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha explicado que “hemos impulsado esta actividad con el objetivo de ofrecer al alumnado una manera diferente y divertida de despedir las clases después de un año de esfuerzo y aprendizaje”.

“Queríamos que las niñas y los niños terminaran el curso con un recuerdo especial, compartiendo momentos de convivencia, juego y alegría con sus compañeras y compañeros. Es una forma de reconocer el trabajo realizado durante todo el año y de dar la bienvenida a las vacaciones con ilusión”, ha añadido la concejala.

Actividades

La fiesta “A Riure” ha incluido actividades de agua, circuitos de destreza y habilidad, juegos participativos y propuestas deportivas adaptadas a las diferentes edades del alumnado. La iniciativa ha contado con la participación de los centros Ausiàs March, Jaume I, L’Horta, Rosa Serrano y La Inmaculada, con una participación total de 1.708 alumnos.

El alcalde de Paiporta también ha destacado la importancia de seguir impulsando actividades que refuercen la socialización entre el alumnado, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la comunidad educativa del municipio. “Vamos a seguir desarrollando políticas municipales que hagan de la escuela un espacio de aprendizaje, pero también de diversión y experiencias compartidas”, ha asegurado Ciscar.

La fiesta “A Riure” ha tenido una acogida muy positiva tanto por parte de los centros educativos como del alumnado participante. “La respuesta ha sido magnífica y nos confirma que este tipo de actividades son una buena manera de fomentar la relación entre el alumnado y celebrar juntos el final del curso”, ha concluido Sandrós.