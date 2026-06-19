Vecinos de Aldaia denuncian multas de ruido en pesetas en la nueva ordenanza

Los vecinos de la calle Reyes Católicos de Aldaia han mostrado su indignación por la publicación en el BOP de la ordenanza municipal sobre prevención de la contaminación acústica del ayuntamiento. Lo que debería haber sido un motivo de satisfacción para reducir las molestias que sufren debido a la zona de ocio junto a sus hogares, se ha convertido en una nueva decepción, como señalan, ya que el importe de las multas que establece por sobrepasar los niveles de ruido y vibraciones están todavía en pesetas.

“Se están riendo de nosotros”, comenta uno de ellos, “o eso, o es que no tienen ningún interés en lo que están haciendo”. “Son muchos años esperando soluciones y cuando aprueban la ordenanza que actualiza la que estaba vigente de 1995, ni tan siquiera han visto que las sanciones estaban en pesetas”, lamentan, ya que sus quejas debían ajustarse a los límites de ruido que establecía la normativa de ese año.

Sanciones en pesetas

El artículo 44 de la ordenanza municipal establece que las infracciones serán sancionadas por el alcalde. Las infracciones leves, “con multa de hasta 30.000 pesetas”. Las infracciones graves, según los casos, tendrán una multa de 30.001 hasta 250.000 pesetas; la retirada temporal de la licencia o autorización, por plazo no superior a seis meses; o la suspensión de la actividad ejercida sin licencia o autorización”.

Para las muy graves, según los casos, la multa será de “250.001 a 500.000 pesetas la retirada temporal de la licencia o autorización, por plazo de seis meses a un año, y la retirada definitiva de la licencia, con clausura de la actividad, después de impuestas tres multas consecutivas por reiteración en faltas graves o muy graves”.

Instalación de cámaras

Esta ordenanza pretende ser una herramienta más para mejorar la convivencia entre los vecinos y los locales de ocio de la calle Reyes Católicos. Los residentes llevan años en esta lucha particular para reducir las molestias por ruido, falta de limpieza y seguridad que ha acabado con su paciencia.

Hace apenas 15 días, el ayuntamiento instaló cámaras de videovigilancia en la zona que, según reconocen los propios vecinos, han conseguido mitigar “un poco” las molestias por ruido, especialmente, el que causan los clientes cuando salen de los locales y se quedan en la calle, pero, aun así, siguen estando presentes las otras dos causantes de los conflictos.

En estos casos, los residentes solicitan una mayor atención por parte de la empresa encargada de la limpieza viaria, o que sean los establecimientos los encargados de hacerlo, y una mayor presencia policial. El consistorio también ha previsto la instalación de medidores de ruido.

Además, el ayuntamiento ha contratado una empresa externa para asesorar a las partes implicadas, tanto a la propia administración, como a los propietarios de locales y a los vecinos. No obstante, los residentes, explican que en seis meses solo han tenido una reunión con estos profesionales, que son especialistas en estos temas y "tampoco hemos salido satisfechos". El problema persiste mientras las partes, siguen avanzando a su manera.