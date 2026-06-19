Vecinos de la Plaza Mayor de Catarroja exigen desbloquear las obras del parking municipal tras 20 meses de la dana

Los vecinos de la Plaza Mayor de Catarroja se han movilizado para exigir al ayuntamiento una solución inmediata a la "grave" situación de movilidad y acceso que sufren desde hace 20 meses como consecuencia del "cierre y abandono" del parking municipal afectado por la dana. La situación resulta especialmente grave para los residentes de las fincas de la plaza, ya que los garajes privados tienen su acceso necesariamente a través de este recinto público, actualmente inutilizado.

Esta protesta, presentada en forma de instancia ante el ayuntamiento, llega después de que el consistorio haya iniciado la reordenación del estacionamiento en la superficie de la Plaza Mayor, en una nueva etapa dentro del Pla Aparca. Este entorno se había convertido en un parking al aire libre sin orden ni concierto, tras las consecuencias de la riada del 29 de octubre de 2024.

Una vista del espacio reordenado de la plaza. / Levante-EMV

Uso vecinal del aparcamiento

Según fuentes municipales, esta acción “permitirá compatibilizar el uso vecinal del aparcamiento con una plaza más ordenada, accesible y amable, garantizando mejor el paso peatonal, el acceso a las viviendas y la intervención de los servicios de emergencia”.

Las mismas fuentes apuntan a que se mantendrán plazas con uso preferente para los vecinos del barrio, y se refuerzan también las alternativas con las 90 nuevas plazas que se crearán en el Camí de les Corregudes, a solo dos minutos.

Reducción de plazas

Los residentes exponen en el escrito registrado ante el ayuntamiento, que el aparcamiento situado bajo la Plaza Mayor continúa sin haber sido reparado ni rehabilitado por el consistorio, pese al tiempo transcurrido desde los daños ocasionados por el temporal y critican que “lejos de dar soluciones el ayuntamiento ha reducido por cuatro las plazas para aparcar”.

Los afectados denuncian que, a día de hoy, ni siquiera se han iniciado las obras, “lo que evidencia no van a finalizar en un plazo razonable ni inmediato”.

El aparcamiento hace unas semanas en la Plaza Mayor. / Levante-EMV

A pesar del anuncio oficial del avance del Pla Aparca, consideran “profundamente contradictorio” que el consistorio haya reducido por cuatro las plazas de aparcamiento y esté impulsando campañas y medidas destinadas a desincentivar el aparcamiento en superficie en la Plaza Mayor, “cuando no existe una alternativa real de estacionamiento”.

“La ciudadanía no puede asumir las consecuencias de una inacción administrativa que se prolonga desde hace veinte meses. No se puede impedir aparcar a los vecinos mientras el propio ayuntamiento mantiene inutilizado el acceso al parking y ni siquiera ha iniciado su reparación”, señalan los afectados.

Demandas vecinales

Entre sus demandas, exigen que se permita que los residentes continúen estacionando en superficie mientras el aparcamiento municipal permanezca fuera de servicio y suspender las campañas y actuaciones dirigidas a limitar el estacionamiento en la Plaza Mayor “mientras no exista una alternativa real para los vecinos afectados, revirtiendo además la reducción de plazas actualmente existente”.

De igual forma, reclaman más información pública y con “total transparencia” sobre el estado de tramitación del proyecto de reparación, así como de los plazos previstos para el inicio y ejecución de las obras.