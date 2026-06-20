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Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana

Administración donde se ha sellado el boleto ganador

Administración donde se ha sellado el boleto ganador / GM

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F. Pascual

València

En el sorteo de la Bonoloto de este sábado ha habido un acertante de la primera categoría (6 aciertos), que ha ganado 4.139.024 euros, y que ha validado su boleto en la administración de loterías número 1 de la localidad valenciana de Massanassa

Al no existir boletos acertantes de la segunda categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Combinación ganadora: 45 29 06 39 31 32

Complementario: 26 y reintegro: 4

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La recaudación del sorteo ascendió a 2.921.261,50 euros.

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