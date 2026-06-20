Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
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València
En el sorteo de la Bonoloto de este sábado ha habido un acertante de la primera categoría (6 aciertos), que ha ganado 4.139.024 euros, y que ha validado su boleto en la administración de loterías número 1 de la localidad valenciana de Massanassa
Al no existir boletos acertantes de la segunda categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
Combinación ganadora: 45 29 06 39 31 32
Complementario: 26 y reintegro: 4
La recaudación del sorteo ascendió a 2.921.261,50 euros.
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