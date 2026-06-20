Espacios alternativos y espectáculos de calle: la cultura posdana a la espera de recuperar teatros en l'Horta Sud

La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó con todo. Casi dos años después, los pueblos vuelven a latir, las comunidades han recuperado su rutina y muchas de las personas que perdieron sus casas vuelven a habitarlas.

Las carreteras se han reparado y ya casi se han vuelto a levantar los puentes. Con todo, las infraestructuras culturales quedaron muy dañadas y todavía esperan congeladas el inicio de su recuperación. Los pueblos de l’Horta Sud perdieron auditorios, teatros, centros de exposiciones y museos y hoy, con los procesos administrativos y burocráticos ya comenzados y en distintos estadios, esperan el día en el que puedan volver a abrir.

Cabe decir que no todas las infraestructuras culturales están en la misma situación, pero que el estado de destrucción de teatros y auditorios ha obligado a los municipios a reinventarse y elaborar una programación cultural en espacios alternativos y a pie de calle. Esto, que limita las posibilidades de programación, lo ha notado el público, pero también el circuito cultural y el mercado de artes escénicas de la provincia de Valencia.

Auditorio de Massanassa. / Proyecto Alé

Así lo explican en el proyecto Alé, una iniciativa de la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC) que quiere visibilizar a compañías, empresas y grupos de artes escénicas afectadas por la dana. El proyecto incluye una radiografía de varios teatros afectados. No todos, pero una muestra. En él, varios técnicos de Cultura de pueblos gravamente afectados explican la ciudadanía necesita volver al teatro, como parte de la recuperación colectiva y emocional.

Alé ha documentado el estado del TAC de Catarroja; del auditorio de Paiporta; del auditorio Salvador Seguí de Massanassa; del teatro Molí de Vila de Quart de Poblet, todos ellos en l’Horta Sud, y también los espacios escénicos de l’Alcúdia y Algemesí, en la Ribera.

Daniel Vanaclocha , técnico de Cultura de Paiporta: "Tenemos un público fiel, que echa en falta la oferta que teníamos”

Daniel Vanaclocha , técnico de Cultura de Paiporta, explica que el auditorio, con una capacidad de 468 butacas y 17 filas tardará al menos dos años más en volver a abrir. Antes, el Ministerio de Cultura invertirá 6,7 millones de euros en la obra de rehabilitación. La programación se vio afectada. De programar todas las semanas, ahora hacen “una actividad al mes y en espacios no convencionales y calle. Es complicado porque los recursos técnicos que tiene el auditorio no los hay en otros espacios”. Esta situación la ve en la ciudadanía. “La gente que tiene el hábito de venir a consumir espectáculos tiene un vacío importante ahora mismo. Tenemos un público fiel, que echa en falta la oferta que teníamos”.

El Auditorio de Paiporta es el centro neurálgico de cultura del municipio. En marzo de 2023 celebró los 20 años de actividad. En ese acto se hizo un reconocimiento a Emilia, una vecina que compraba todos y cada uno de los espectáculos programados y siempre se sentaba en la fila 5 con su marido. “La cultura nos hace mucha falta, para mí es muy importante”, e xplicaba la propia Emilia en una conversación dentro del proyecto Alé.

Carme Nàcher (Massanassa): "Tendremos que sobrevivir en las calles"

En Massanassa, la técnica de Cultura, Carme Nàcher, coincide y añade que en este pueblo de l’Horta Sud, lo que más afectado está es la programación teatral y musical. “Hemos tenido que hacerlo todo en la calle. La memoria del auditorio Salvador Seguí está en el proceso de redacción del proyecto. Entre la licitación, las obras que tardaran de año y medio a dos años, vemos que se retrasará mucho la actividad y tendremos que sobrevivir en las calles, en las plazas…pero nos adaptaremos y haremos lo que podamos”, señala Nàcher.

En Massanassa, la obra para recuperar el auditorio tiene un coste de casi cinco millones de euros y no solo se prevé una rehabilitación del sótano, que se quedará como almacén, en la planta baja se renovará todo el equipamiento y alguna reforma de telones, escenario. Además, se ha previsto un segundo piso para poder ampliar los servicios que estaban en sótanos o primeras plantas bajas muy afectadas.

Dolors Gimeno (Catarroja): "De los 365 días, el TAC abría más de 250 y todo eso está parado actualmente”

El TAC de Catarroja es otro de los espacios que está gravemente afectado. El TAC está situado en una de las partes más golpeadas del municipio. La concejala de Cultura, Dolors Gimeno, espera poder reabrir en el plazo de un año. ¿Cómo afectó a la programación cultural? “Es una afectación total. Afecta a todo porque el teatro es el centro neurálgico de la cultura en este pueblo. De los 365 días, el TAC abría más de 250 y todo eso está parado actualmente”, añade la responsable.

En el municipio han tenido que adaptar la programación en otros espacios. Ahora, el centro cultural es la plaza del Mercado, donde realizan espectáculos al aire libre. Como Emilia en Paiporta, los vecinos de Catarroja preguntaban por el teatro. Quince días después del desastre, recuerda Gimeno, una vecina la paró por la calle: “¿Cuándo se abre el TAC? A mí me hace muchísima falta”, le dijo.

En Quart, tralado al Casino

Y es que la Cultura es una medicina potente para momentos de oscuridad. Lo dice Toni Santos, técnico de Cultura de Quart de Poblet. En este municipio, el auditorio Molí de Vila fue afectado en el sótano , aunque los daños fueron menores que en municipios vecinos. El teatro se salvó por estar en altura, pero en la planta baja donde estaban los camerinos y el material técnico, el destrozo fue importante. En Quart de Poblet continuaron con la programación en el teatro del Casino, y a los pocos meses volvieron en Molí de Vila. Con todo, todavía quedan obras de rehabilitación en materia de accesibilidad y también en todas las instalaciones para compañías que actúen en el teatro.