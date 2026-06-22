Alaquàs impulsa la biodiversidad desde las aulas con la instalación de cajas nido en el CEIP Bonavista

Alaquàs ha dado un nuevo paso en su estrategia de educación ambiental y mejora de la biodiversidad urbana con la instalación de las primeras cajas nido en el CEIP Bonavista, dentro de una iniciativa educativa que combina aprendizaje científico, participación escolar y sostenibilidad.

El proyecto, denominado “Guardianes silenciosos de los cultivos”, ha sido desarrollado por alumnado de primero de Primaria del CEIP Bonavista de Alaquàs y estudiantes de 4.º de ESO del IES Carles Salvador de Aldaia. A través de esta experiencia de Aprendizaje Servicio, los escolares han investigado la fauna local y han construido un total de 16 cajas-refugio destinadas a especies como la golondrina, los murciélagos, el herrerillo común y la salamanquesa.

Apoyo municipal

La colocación de las primeras cajas comenzó el pasado 16 de junio en el propio CEIP Bonavista, con apoyo técnico municipal. El alumnado participó directamente en la instalación y aprendió cómo se eligen las ubicaciones más adecuadas para favorecer la presencia de fauna útil en el entorno escolar, teniendo en cuenta aspectos como la orientación, la seguridad y las necesidades de cada especie.

La iniciativa no se quedará limitada al centro educativo. El resto de cajas nido se instalarán progresivamente en otros espacios verdes de Alaquàs, siguiendo criterios técnicos relacionados con la contaminación lumínica y acústica, el tráfico rodado y la idoneidad del hábitat para cada especie refugio.

Control de plagas

Más allá de su valor pedagógico, el proyecto tiene una función ambiental concreta: fomentar el control biológico de plagas urbanas y fitosanitarias, como mosquitos o pulgones, reduciendo la necesidad de productos químicos. La presencia de aves insectívoras, murciélagos y pequeños reptiles puede contribuir de forma natural al equilibrio ecológico en parques, jardines y zonas próximas a cultivos.

Proceso de construcción de las cajas nido. / A. A.

Con esta actuación, Alaquàs refuerza una línea de trabajo que ya incluye medidas como la plantación de alcorques con planta de flor, pensada para atraer fauna beneficiosa y mejorar la biodiversidad en el espacio urbano. El municipio vincula así la renaturalización de sus espacios públicos con la implicación directa de los centros educativos.

La instalación de cajas nido en el CEIP Bonavista convierte el patio y su entorno en una pequeña aula viva, donde el alumnado no solo estudia la biodiversidad, sino que participa activamente en su protección. Una experiencia que une ciencia, conciencia ambiental y compromiso comunitario desde edades tempranas.