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Inversión

Alfafar contará con una nueva biblioteca infantil para fomentar la lectura y la educación desde la infancia

La nueva dotación, situada en un inmueble anexo a la biblioteca existente, amplía el espacio en 140 metros cuadrados para actividades culturales infantiles y juveniles

Biblioteca municipal de Alfafar.

Biblioteca municipal de Alfafar. / A. Alfafar

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Laura Florentino

Laura Florentino

Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar pondrá en marcha una nueva biblioteca infantil con el objetivo de reforzar el fomento de la lectura, la educación y las actividades culturales dirigidas a la infancia y la juventud del municipio. El proyecto ya es una realidad tras la adquisición, el pasado 1 de junio de 2026, del inmueble anexo a la Biblioteca Pública Llorenç Giménez, ubicado en la Placeta del Forn, 1.

El nuevo espacio cuenta con 140 metros cuadrados que permitirán ampliar las actuales instalaciones y habilitar una zona específica para público infantil y juvenil, dando respuesta al incremento de usuarios registrado en los últimos años.

Más completo, accesible y adaptado

La concejala de Biblioteca y Archivo, Josefa Carreño, ha destacado la importancia de esta ampliación para mejorar el servicio público cultural en el municipio. "La biblioteca se ha convertido en un espacio vivo, de encuentro y aprendizaje para muchas familias de Alfafar. Esta ampliación nos permitirá ofrecer un servicio más completo, más accesible y adaptado a las necesidades de nuestros niños y niñas", ha señalado.

En los últimos años, la Biblioteca Pública Llorenç Giménez ha experimentado un notable aumento de afluencia, lo que había reducido el espacio infantil a una zona centrada principalmente en libros y cuentos, limitando el desarrollo de actividades como cuentacuentos, talleres de lectura y escritura, manualidades o juegos educativos.

Con esta ampliación, el nuevo equipamiento permitirá la creación de diferentes áreas adaptadas a las distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente, con el objetivo de fomentar la lectura desde edades tempranas y favorecer el aprendizaje y la creatividad.

"Invertir en el futuro de Alfafar"

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado el carácter estratégico de la inversión para el futuro del municipio. "Invertir en cultura y educación es invertir en el futuro de Alfafar. Esta nueva biblioteca infantil será un espacio de oportunidades, crecimiento y desarrollo para nuestros niños, niñas y jóvenes, además de un punto de encuentro para las familias", ha afirmado.

El proyecto se enmarca además en los objetivos de la Agenda Urbana, orientados a la mejora del acceso a la cultura, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con el fin de avanzar hacia una comunidad más inclusiva y educativa.

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La adquisición del inmueble ha supuesto una inversión de 80.386 euros, financiada íntegramente por la Diputación de Valencia, que también asumirá la ejecución del futuro proyecto y las obras de adecuación del espacio.

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