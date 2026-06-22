La Biblioteca de Catarroja suma medio millar de nuevos usuarios y consolida su recuperación tras la dana

La Biblioteca Pública Ramon Guillem de Catarroja ha expedido medio millar de nuevo carnés de usuarios desde noviembre de 2025 a mayo de 2026 y sigue consolidando su recuperación tras los graves daños sufridos por la dana, confirmando el interés de las nuevas generaciones por la lectura y por las actividades que se organizan.

En este periodo, a estos más de 500 nuevos usuarios, una gran parte de los cuales corresponden a público infantil y familiar, la biblioteca ha desarrollado un total de 56 actividades culturales, educativas y de animación lectora dirigidas a diferentes franjas de edad. Además, ha recibido 1.272 visitas guiadas, tanto de alumnado de los centros educativos de Catarroja como de personas adultas interesadas en conocer las instalaciones y servicios que ofrece la biblioteca.

Más de 3.000 ejemplares donados

Otro de los indicadores destacados es el volumen de donaciones incorporadas en el fondo bibliográfico. Entre noviembre y mayo se han contabilizado 3.130 ejemplares donados, una muestra de la solidaridad y compromiso de particulares, entidades e instituciones con la recuperación de un espacio cultural de referencia para el municipio.

La concejala de Cultura, Dolors Gimeno, ha destacado que "la recuperación de la Biblioteca Ramon Guillem era una prioridad porque sabíamos que no sólo estábamos reconstruyendo un edificio, sino también un espacio fundamental de encuentro, aprendizaje y cohesión social para nuestro pueblo". Gimeno ha señalado que "las más de 500 nuevas personas usuarias y la gran participación en las actividades demuestran que la ciudadanía ha vuelto a hacer suya la biblioteca”.

Programación

Desde su reapertura, la biblioteca ha impulsado una intensa programación de actividades culturales, de fomento de la lectura y de dinamización educativa, convirtiéndose de nuevo en un punto de encuentro para la ciudadanía y en un recurso fundamental para los centros educativos del municipio.

Las cifras registradas durante los primeros meses de funcionamiento evidencian que la Biblioteca Ramon Guillem ha recuperado su papel central en la vida cultural de Catarroja y sigue ampliando su comunidad de usuarios, especialmente entre los más jóvenes, consolidándose como uno de los espacios públicos más vivos y participativos del municipio.