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Burjassot celebra su XXI Festival de Música i Danses Tradicionals

El Grup de Danses El Empalme y el Grup de Danses La Senyera organizan el evento que contó con la participación de grupos de Moncada y Valladolid

Gran dansà de Burjassot al compás de la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic de Moncada.

Gran dansà de Burjassot al compás de la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic de Moncada. / V. R. S. / LEV

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Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El barrio del Empalme de Burjassot acogió el pasado sábado por la tarde, un año más, la llegada del verano con la celebración del Festival de Música i Danses Tradicionals.

En su vigésima primera edición, el encuentro del folclore, organizado por el Grup de Danses El Empalme de la falla Mariano Benlliure de Burjassot y el Grup de Danses La Senyera de València –como anfitriones– con la colaboración del Ayuntamiento burjasotense, tuvo como invitados la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Moncada (l’Horta) y la Asociación Folclórica Coros y Danzas Pilarica de Valladolid.

Gran 'dansà'

Una gran ‘dansà’, protagonizada por las cuatro entidades participante y parte del público que se sumó, culminó el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals. Para este baile que cerraba los actos, la Colla de Moncada puso la banda sonora.

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Como cada año, el evento contó con la presencia de las falleras mayores y presidentes de la Federació de Falles de Burjassot, acompañados de una representación municipal.

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