Burjassot celebra su XXI Festival de Música i Danses Tradicionals

El barrio del Empalme de Burjassot acogió el pasado sábado por la tarde, un año más, la llegada del verano con la celebración del Festival de Música i Danses Tradicionals.

En su vigésima primera edición, el encuentro del folclore, organizado por el Grup de Danses El Empalme de la falla Mariano Benlliure de Burjassot y el Grup de Danses La Senyera de València –como anfitriones– con la colaboración del Ayuntamiento burjasotense, tuvo como invitados la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Moncada (l’Horta) y la Asociación Folclórica Coros y Danzas Pilarica de Valladolid.

Gran 'dansà'

Una gran ‘dansà’, protagonizada por las cuatro entidades participante y parte del público que se sumó, culminó el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals. Para este baile que cerraba los actos, la Colla de Moncada puso la banda sonora.

Como cada año, el evento contó con la presencia de las falleras mayores y presidentes de la Federació de Falles de Burjassot, acompañados de una representación municipal.