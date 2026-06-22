Música
Burjassot celebra su XXI Festival de Música i Danses Tradicionals
El Grup de Danses El Empalme y el Grup de Danses La Senyera organizan el evento que contó con la participación de grupos de Moncada y Valladolid
El barrio del Empalme de Burjassot acogió el pasado sábado por la tarde, un año más, la llegada del verano con la celebración del Festival de Música i Danses Tradicionals.
En su vigésima primera edición, el encuentro del folclore, organizado por el Grup de Danses El Empalme de la falla Mariano Benlliure de Burjassot y el Grup de Danses La Senyera de València –como anfitriones– con la colaboración del Ayuntamiento burjasotense, tuvo como invitados la Colla de Dolçaines i Percussió del Centre Artístic Musical de Moncada (l’Horta) y la Asociación Folclórica Coros y Danzas Pilarica de Valladolid.
Gran 'dansà'
Una gran ‘dansà’, protagonizada por las cuatro entidades participante y parte del público que se sumó, culminó el XXI Festival de Música i Danses Tradicionals. Para este baile que cerraba los actos, la Colla de Moncada puso la banda sonora.
Como cada año, el evento contó con la presencia de las falleras mayores y presidentes de la Federació de Falles de Burjassot, acompañados de una representación municipal.
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