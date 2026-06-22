El Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta inaugura nueva "casa" tras la dana gracias al premio Iberdrola

El Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta vuelve a tener un espacio propio donde entrenar. Tras perder sus instalaciones a causa de la dana, la entidad ha inaugurado una nueva nave acondicionada para la práctica deportiva gracias al Premio Iberdrola Supera Base, un reconocimiento dotado con 50.000 euros que ha hecho posible retomar su actividad en condiciones de seguridad.

El proyecto premiado, bajo el lema ‘Sin techo, pero con alas: empoderando a las futuras campeonas’, nació como respuesta a una situación crítica para el club: la necesidad de mantener viva su labor social, formativa y deportiva después de quedarse sin sede.

La iniciativa ha permitido alquilar y adaptar una nave con los elementos imprescindibles para que las gimnastas puedan volver a entrenar: suelo técnico, iluminación, aseos, medidas de seguridad y accesos adecuados.

Recuperación del club

La inauguración supone un paso clave para la recuperación del club y también para muchas familias de Paiporta que, tras los daños provocados por la dana, encontraron en la gimnasia un espacio de continuidad, apoyo y normalidad para las niñas y jóvenes deportistas.

La emoción de la presidenta

La presidenta del club, Ana Araes, ha subrayado la importancia emocional y práctica de este regreso. “Este proyecto ha representado todo para nosotras, ya que por fin hemos podido inaugurar nuestro club, nuestro sitio seguro, nuestra casa deportiva. Estamos muy emocionadas y agradecidas a Iberdrola por el premio que nos ha permitido poder llevarlo a cabo”, ha señalado.

"Vuelven a ser felices"

Desde Iberdrola, su delegado institucional en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, ha destacado “la resiliencia de las integrantes del club”, que han sido capaces de sobreponerse a la pérdida de sus instalaciones y volver a la actividad. Molina ha remarcado que las deportistas “vuelven a ser felices haciendo lo que les gusta y creciendo como deportistas y como personas gracias al apoyo de la compañía”.

El Premio Supera Base

El Premio Iberdrola Supera Base reconoce proyectos que promueven la igualdad a través del deporte y que tienen un impacto directo en la formación de niñas y jóvenes. En el caso del club paiportino, el galardón ha servido para transformar una situación de emergencia en una oportunidad de reconstrucción.

Los Premios Iberdrola Supera se crearon en 2020 y, desde entonces, han recibido más de 5.000 candidaturas. Cada categoría está dotada con 50.000 euros, con una inversión total de 400.000 euros destinada a iniciativas de Salud y Bienestar, Veteranas, Base, Competición, Social, Inclusión, Difusión e Impulso Rural.

La compañía enmarca estos premios dentro de su apuesta por el deporte femenino, que impulsa desde 2016 mediante el apoyo a federaciones, competiciones y programas orientados a favorecer la presencia de mujeres en el deporte.

En Paiporta, ese respaldo se traduce ahora en algo muy concreto: un nuevo lugar donde las gimnastas pueden volver a entrenar, crecer y recuperar la rutina perdida tras la dana.