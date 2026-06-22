La devoción por Sant Pere une a Catarroja en su tradicional romería por la Albufera

El barrio de Les Barraques de Catarroja volvió a mostrar su profunda devoción por Sant Pere con las fiestas en honor al patrón de los pescadores, con un aliciente añadido este año como ha sido la conmemoración de los 775 años del Comú de Pescadors de la Albufera. La imagen, como manda la tradición, salió de la iglesia de San Miguel en romería para surcar de nuevo el lago en barca y bendecir sus aguas el pasado domingo.

A primera hora de la mañana, festeros y vecinos, con las notas de la Unió Musical de Catarroja, acompañaron al santo en el recorrido hasta el Port, en el que se combina patrimonio religioso, cultura popular e identidad vinculada a la Albufera, reforzando el vínculo histórico entre el municipio y una de las instituciones más antiguas y singulares del territorio valenciano.

Identidad colectiva

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, destacó que “Sant Pere al Port es una de las tradiciones que mejor representa el alma de nuestro pueblo. Es una celebración que nos conecta con nuestra historia, con la Albufera y con las generaciones de catarrogins que han construido su vida alrededor de la pesca, del Port y del barrio de Les Barraques”.

“Conmemorar esta fiesta es reconocer una parte fundamental de nuestra identidad colectiva. Hablamos de una institución que forma parte de la historia de la Albufera y también de la historia de Catarroja, y de un legado que continúa vivo gracias a la Comunitat de Peixcadors y a todas las personas que lo han preservado de generación en generación”, añadió.

Mural cerámico

Uno de los momentos más significativos de la mañana fue la inauguración de un mural cerámico conmemorativo por parte del ayuntamiento instalado en la Casa dels Pescadors. La obra rinde homenaje a la Comunitat de Peixcadors de Catarroja coincidiendo con el 775 aniversario del Comú de Pescadors de l’Albufera y reconoce su contribución a la preservación de una forma de vida estrechamente vinculada al lago.

La inscripción del mural destaca la labor de las personas que han mantenido viva la tradición de la pesca artesanal en la Albufera y que han transmitido este patrimonio cultural de generación en generación, contribuyendo a conservar la esencia y la memoria viva del municipio.

Tras la inauguración, la celebración continuó con el traslado de la imagen de Sant Pere a las embarcaciones tradicionales que navegaron hasta el centro de la Albufera. Allí se celebró la tradicional misa y la bendición del lago, uno de los momentos más representativos y simbólicos de la jornada.

La Romería de Sant Pere al Port constituye una de las manifestaciones más representativas del patrimonio cultural inmaterial de Catarroja. Su estrecha vinculación con la Comunitat de Peixcadors y el barrio de Les Barraques, la convierten en una celebración única, capaz de mantener vivo un legado que forma parte de la identidad valenciana y de la historia del municipio.