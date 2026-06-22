La playa de La Pobla de Farnals acogerá la Noche de San Juan con hoguera, fuegos artificiales y transporte especial

La playa de La Pobla de Farnals se convertirá en el epicentro de las celebraciones de la Noche de San Juan. Para mejorar la movilidad, el Ayuntamiento pondrá en marcha este martes 23 de junio un servicio especial gratuito de autobús con el objetivo de facilitar los desplazamientos entre el núcleo urbano y la playa durante una de las celebraciones más concurridas del verano. Además, los actos organizados por el consistorio incluyen la hoguera y un castillo de fuegos artificiales, reforzados por un Punto Violeta, informativo y preventivo.

El dispositivo de transporte funcionará desde las 21:00 horas del martes 23 hasta las 6:00 horas del miércoles 24 de junio. De esta manera, el consistorio refuerza la movilidad durante toda la noche y ofrece una alternativa cómoda y segura al automóvil para las personas que quieran disfrutar de la programación festiva en el litoral.

El cartel de San Juan 2026. / A. P.

Hoguera, fuegos artificiales y música junto al mar

La programación de la Noche de San Juan comenzará a medianoche con el encendido de la hoguera y el castillo de fuegos artificiales al final de la avenida del Mar, uno de los momentos más esperados de la celebración. A continuación, la fiesta continuará con la actuación de la Orquesta Wanda en el aparcamiento de la plaza Cortes Valencianas, con música y baile hasta la madrugada. La cita volverá a reunir a vecinos, vecinas y visitantes junto al mar para dar la bienvenida al verano en una de las noches más especiales del calendario festivo.

Autobuses gratuitos durante toda la madrugada

El servicio especial comenzará a las 21:00 horas con la salida desde el pueblo, desde la zona del Instituto. Dos autobuses de 70 plazas cada uno realizarán el trayecto directo hasta la playa, sin paradas intermedias, durante toda la noche. Este refuerzo se mantendrá hasta las 23:00 horas.

A partir de esa hora circulará un solo autobús, también con recorrido directo entre el pueblo y la playa. Entre las 00:00 y la 1:00 horas se realizará el descanso reglamentario del servicio y, desde la una de la madrugada, continuará circulando un autobús directo hasta las 6:00 horas del día 24 de junio.

Las paradas habilitadas para el servicio especial serán la calle Inmaculada, junto al CEIP Cervantes, y la rotonda de la avenida del Mar con la avenida Neptuno.

La concejala de Transportes, Mari Carmen Benlloch, ha señalado que “el objetivo es que todas las personas que quieran disfrutar de la Noche de San Juan puedan llegar a la playa y volver al pueblo con facilidad, evitando desplazamientos en coche y mejorando la movilidad durante una de las noches con mayor afluencia del verano”.

Punto Violeta San Juan 2025 con las concejalas y Protección Civil. / A. P.

Con motivo de la celebración, el Ayuntamiento también ha informado de que el martes 23 de junio, a partir de las 18:00 horas, el autobús municipal no circulará por la avenida Neptuno, quedando anuladas temporalmente las paradas del cruce de la calle Ribera con la calle Carabelas, plaza Cortes Valencianas y avenida del Mar, junto a Pescaditos.

Punto Violeta durante la celebración

Como es habitual, la Noche de San Juan en La Pobla de Farnals contará también con Punto Violeta, que se instalará en la zona del parking, junto al ambulatorio, desde las 22:00 hasta las 02:00 horas del día siguiente. Este espacio ofrecerá información, atención y apoyo durante la celebración, con el objetivo de contribuir a una fiesta más segura y respetuosa.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals quiere facilitar una Noche de San Juan participativa, accesible y organizada, reforzando el transporte gratuito y los recursos de atención para que la ciudadanía pueda disfrutar de la celebración junto al mar con mayor comodidad.