Fallece Sebastián Ruiz Molina, exconcejal de Alaquàs

Alaquàs despidió este domingo al exconcejal Sebastián Ruiz Molina con una ceremonia laica celebrada en el tanatorio después de su fallecimiento tras años de batalla contra una larga enfermedad. Sebastián fue concejal del Ayuntamiento de Alaquàs por el Partido Comunista de España (PCE) del año 1984 al 1987 y, posteriormente, por Esquerra Unida (EU) de 1991 a 1995.

Sebastián era natural de Torreperojil (Jaén) pero tuvo que emigrar junto a su familia siendo todavía un niño a Torrent, para posteriormente afincarse en Alaquàs.

Hijo de un destacado militante socialista de Torrent

"Era una persona de convicciones firmes, con claras ideas de izquierdas y republicano, defensor de lo público", han destacado en la comunicación oficial de su fallecimiento a través de la web municipal de Alaquàs. De hecho, su trayectoria política estuvo marcada por la familia, pues era hijo de un histórico socialista de Torrent. Su padre Sebastián Ruiz Fernández fue un destacado militante muy activo en la agrupación local torrentina en los años más complicados tras la dictadura franquista. Y su hijo también está inmerso en la política local, pues es el actual concejal socialista Sebastián Ruiz Flores.

Perteneció al Club de Pescadores Deportivos

Sebastián siempre estuvo muy involucrado con el tejido asociativo alaquasero. De hecho formó parte del Club de Pescadores Deportivos de Alaquàs durante décadas, desde su fundación, participando activamente en las competiciones deportivas del club, así como en las actividades sociales. Muchos le recordarán por la caldereta de fiestas que se hacía en el club o la sardinada popular.

Asimismo participó activamente en el impulso del cooperativismo valenciano, siendo parte del proyecto cooperativo Tadel, con actividad en el sector del mueble, ubicado en Aldaia y que actualmente sigue en activo.

Uno de los fundadores de los huertos urbanos

Sebastián Ruiz también formó parte desde sus inicios del proyecto de Huertos Urbanos Municipales de Alaquàs, recibiendo un reconocimiento en 2023 con motivo de la celebración del décimo aniversario, por ser uno de los usuarios fundadores del proyecto que seguía en activo.

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Su familia ha agradecido las numerosas "muestras de cariño" recibidas durante estos días.