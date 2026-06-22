Vivienda
La Generalitat construirá viviendas públicas en Meliana tras la cesión de una parcela municipal
El Ayuntamiento ha propuesto que el local resultante en los bajos del edificio se ceda en concepto de permuta para destinarlo a dependencias municipales
El Ayuntamiento de Meliana avanza en los trámites para disponer de viviendas públicas en el municipio y ha dado un nuevo paso para la encomienda de gestión a la Generalitat de una parcela municipal destinada a la construcción de inmuebles de estas características, dentro del Plan Vive Comunitat Valenciana.
El proyecto se desarrollará sobre dos parcelas municipales situadas en la calle Vicario Martí que, tras su unificación, el consistorio tramitará una encomienda de gestión a la Generalitat, a través de la EVHA, para edificar las viviendas, que contarán con sus correspondientes garajes y trasteros.
Así lo ha manifestado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, durante la reunión mantenida con la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, y en la que también ha participado la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez. Tras la cesión formal de la parcela, la Generalitat publicará la licitación para la construcción de estos inmuebles.
Cesión de los bajos
Asimismo, el Ayuntamiento ha propuesto que el local resultante en los bajos del edificio sea cedido en concepto de permuta al Consistorio con el objetivo de destinarlo a futuras dependencias municipales.
El secretario autonómico ha destacado que esta promoción “se enmarca dentro de la estrategia de la Generalitat para incrementar la oferta de vivienda en municipios con fuerte presión residencial y escaso suelo disponible”, como es el caso de Meliana.
En este sentido, Sebastián Fernández ha agradecido a la alcaldesa el compromiso del consistorio y ha asegurado que el avance del Plan Vive está directamente vinculado a la “colaboración estratégica entre la Generalitat y los municipios de la Comunitat Valenciana”, calificándola como “un elemento fundamental para alcanzar el objetivo de impulsar la construcción de 10.000 viviendas protegidas esta legislatura”.
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