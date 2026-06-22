Hogueras en la noche de San Juan en las playas de Alboraia, El Puig y Puçol: dónde están permitidas

Los municipios del litoral de l'Horta Nord: Alboraia, El Puig y Puçol, se preparan para vivir la noche más mágica del año con dispositivos de seguridad especiales y zonas habilitadas para las hogueras con el fin de que todo discurra como cualquier otro día de fiesta, sin incidentes.

Con motivo de las fiestas de San Juan en la noche del 23 al 24 de junio de 2026 y la tradicional afluencia de personas a las playas de Alboraia, el ayuntamiento ha diseñado un plan específico de seguridad en las zonas urbanas de Port Saplaya y La Patacona, con la finalidad de favorecer el acceso al vecindario residente, garantizar la seguridad de la ciudadanía y la conservación de las playas.

Tramos permitidos

La normativa para esa noche prohíbe realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o rocas, salvo en los tramos habilitados para las hogueras. En La Patacona, en los tramos de los accesos 5, 6 y 7, y en Port Saplaya en el comprendido entre el espigón situado más al sur y la desembocadura del barranco del Carraixet.

Esa noche también hay que tener en cuenta una serie de prohibiciones para evitar las multas como cocinar en la playa y depositar restos y desperdicios, o el baño bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Además, tampoco se puede entrar envases de vidrio a las playas.

Ya no como prohibición, sino como recomendación, el bando desaconseja el baño en horario nocturno. No obstante, las postas sanitarias de las playas se abrirán de forma extraordinaria entre las 21:00 horas del día 23 de junio y las 03:00 horas del día 24 de junio de 2026, con socorristas, con la colaboración de Voluntaris a la Mar por si es necesario algún rescate dentro del agua en esa franja horaria.

Movilidad

Respecto al tráfico, queda limitado el acceso de vehículos a partir de las 19:00 horas y solo podrán hacerlo los residentes que acrediten su domicilio en la zona, mientras que el ayuntamiento refuerza el autobús municipal, que circulará durante toda la noche, hasta las 04:45 horas, con la última salida desde Port Saplaya.

Puçol y El Puig

La playa de Puçol contará con dos zonas delimitadas para el ritual del fuego de la noche de San Juan, una en la parte norte, entre las calles La Xoca y Brosquil, y otra en la parte sur entre las calles l'Om y la Fotja. Ambas estarán señalizadas y se podrá acceder a ellas a partir de las 18.30 horas. El consistorio, a través de la Policía Local, controlará que se respeten los lugares asignados y, además, que se recojan los residuos que se generen durante la noche.

El litoral de El Puig de Santa Maria también se prepara para recibir visitantes la noche de san Juan, aunque está prohibido hacer hogueras en las playas. El Ayuntamiento ha previsto un dispositivo policial con cuatro patrullas locales y dos de Guardia Civil. Para reforzar la seguridad de las personas, la posta sanitaria de Play-Puig y Puig-Val estará abierta, con servicio de socorrismo desde las 20:00 horas hasta las 04:00.

Otras playas de la comarca, como la de Massalfassar, estarán cerradas para evitar las hogueras y la concurrencia de personas durante la noche.