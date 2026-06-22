José Torres y Joaquín Ballester coronan al Club Ajedrez Andreu Paterna en los autonómicos de veteranos
José Torres se impuso invicto en la categoría +50, mientras que Joaquín Ballester se alzó con el campeonato +65 por mejor desempate
El Club Ajedrez Andreu Paterna volvió a destacar en las competiciones autonómicas, esta vez en las categorías de veteranos. En la competición +50, José Torres Sánchez era uno de los favoritos y confirmó su excelente momento de forma imponiéndose con 6 puntos de 7 posibles. Torres firmó una actuación muy sólida, terminando invicto y superando a rivales de gran nivel como el Maestro Internacional Antonio Granero Roca, segundo clasificado con 5,5 puntos.
Por su parte, en la categoría +65, Joaquín Ballester Sanz finalizó la competición empatado a 5,5 puntos con el Maestro Internacional serbio Slobodan Kovacevic, pero se adjudicó el campeonato gracias a unos mejores desempates.
Ballester, muy regular
Ballester mostró una enorme regularidad, demostrando una gran capacidad competitiva frente a jugadores con una elevada experiencia y nivel internacional.
Cabe señalar que durante tres días y medio de intensa competición, los participantes tuvieron que afrontar un exigente calendario de siete rondas, con partidas de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento, poniendo a pruena no solo los conocimientos ajedrecísticos y la capacidad estratégica de los jugadores, sino también su resistencia física y mental.
En este contexto, los triunfos de Torres y Ballester se debebieron tanto a su capacidad técnica como a la preparación estratégica y fortaleza mental.
Estos resultados confirman el excelente nivel del Club Ajedrez Andreu Paterna, una entidad que continúa cosechando éxitos en todos los ámbitos de la competición. A los habituales resultados obtenidos en torneos de élite y en las distintas categorías autonómicas se suman ahora estos dos nuevos títulos de referencia en el ajedrez veterano de la Comunitat Valenciana.
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