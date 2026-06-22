Paterna concluye con éxito talleres de bienestar emocional para escolares de Primaria

El Ayuntamiento de Paterna ha concluido con éxito la primera edición de los talleres de bienestar emocional dirigidos al alumnado de 6º de Educación Primaria, una iniciativa pionera impulsada por el área de Sanidad que se ha desarrollado durante el último trimestre de este curso escolar en todos los centros educativos públicos y concertados del municipio.

La propuesta, centrada en la prevención y gestión del estrés, ha permitido que cientos de escolares adquieran conocimientos y herramientas prácticas para comprender mejor sus emociones, afrontar situaciones de presión cotidiana y fortalecer su bienestar emocional en una etapa especialmente relevante, marcada por el próximo paso a la Educación Secundaria.

Gran acogida

El concejal de Sanidad, Julio Fernández, ha realizado un balance muy positivo de esta experiencia y ha destacado “la gran acogida que han tenido los talleres tanto entre el alumnado como entre los equipos docentes de los centros educativos”. Asimismo, ha señalado que “la valoración obtenida demuestra la necesidad de seguir impulsando iniciativas que ayuden a nuestros jóvenes a desarrollar habilidades emocionales que les acompañarán durante toda su vida”.

Durante las sesiones, impartidas por una psicóloga especializada en población infantil y adolescente, los participantes han aprendido a identificar las señales físicas y emocionales asociadas al estrés, comprender esta respuesta como un mecanismo natural del organismo y aplicar estrategias de autorregulación, autocuidado y comunicación emocional.

Pedir ayuda cuando sea necesario

Además, los talleres han fomentado la importancia de pedir ayuda cuando sea necesario, promoviendo entornos seguros donde los estudiantes han podido expresar inquietudes, compartir experiencias y adquirir recursos para afrontar con mayor confianza los retos propios de su edad.

Esta iniciativa se ha desarrollado en coordinación con la Mesa Intersectorial de Salud Comunitaria de Paterna y la Coordinadora Territorial de Orientación UEO de Valencia, reforzando el compromiso municipal con la promoción de la salud emocional desde edades tempranas.

Con el éxito de esta primera edición, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su apuesta por impulsar programas preventivos y educativos que contribuyan al bienestar integral de la infancia y la adolescencia, consolidando la salud emocional como una prioridad en las políticas municipales.