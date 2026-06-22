Ocio
Paterna vibra con un multitudinario Festival de ocio y música en el estreno de la nueva imagen de la Casa de la Juventud
La concejala de Juventud, Johana Gómez, ha aplaudido la iniciativa destacando la gran acogida y las ganas de los jóvenes de contar con espacios adaptados a sus necesidades.
El festival de música y ocio juvenil “Paterna Vibes” que se celebró el sábado ha reunido a cientos de jóvenes durante toda la jornada en el Parc Central en una cita que ha marcado el inicio de la nueva etapa de la Casa de la Juventud.
La franja nocturna, “Vibes Night”, fue el punto álgido del evento, con una gran afluencia de público que disfrutó de DJ en directo, actividades temáticas y numerosas propuestas de ocio en un ambiente festivo y participativo.
La concejala de Juventud, Johana Gómez, ha destacado “la extraordinaria acogida que este festival ha tenido entre los jóvenes de Paterna y que demuestra las ganas de la juventud de contar con actividades y espacios adaptados a sus necesidades”.
Nueva imagen de la Casa de la Juventud
Asimismo, Gómez ha mostrado su satisfacción porque “la nueva imagen de la Casa de la Juventud ha gustado mucho: es más cercana, actual y conecta con los jóvenes, que se han sentido identificados desde el primer momento”.
Con este evento, el Ayuntamiento de Paterna consolida su apuesta por una programación juvenil dinámica y participativa, en la que los jóvenes son protagonistas y motor de la actividad social y cultural de la localidad.
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