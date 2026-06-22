Seguridad
La piscina de verano de Silla cierra dos días después de su apertura por actos vandálicos y restos fecales
El vandalismo en el pasamanos de accesibilidad y la presencia de restos fecales obligan al cierre temporal de la nueva piscina municipal
Dos días después de su apertura, el Ayuntamiento de Silla ha tenido que cerrar las instalaciones de la nueva piscina de verano a causa de los actos vandálicos que han afectado a algunos elementos y la detección de restos fecales en el agua. Mientras que el consistorio agradecía la gran afluencia registrada el fin de semana, varios usuarios hicieron un uso inadecuado del pasamanos de accesibilidad de la piscina, utilizándolo como asiento.
Esta situación provocó que el elemento acabara cediendo y, por motivos de seguridad, fuese necesaria su reparación antes de reanudar la actividad con todas las garantías, por lo que se ha procedido a volver a anclar el pasamanos. Además, desde el ayuntamiento han avanzado que se instalarán carteles informativos para recordar a los usuarios que es un pasamanos y que no se deben sentar.
Asimismo, el personal de la instalación detectó la presencia de restos fecales en uno de los vasos de la piscina. Siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de incidencias, es necesario proceder al vaciado parcial de la instalación afectada, así como a su limpieza, desinfección y posterior puesta a punto para garantizar la seguridad y la calidad del agua.
Fuentes municipales recuerdan la importancia de hacer un uso responsable del mobiliario y de los elementos de seguridad "para que todos y todas podamos disfrutar de unas instalaciones en las mejores condiciones".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
- Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
- Ángeles guardianes en tierra hostil
- Con Sorolla, la más lista Catalá