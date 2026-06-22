La playa de Els Peixets en Alboraia recupera su sistema dunar y protege al chorlitejo patinegro

La playa de Els Peixets de Alboraia ha recuperado su paisaje dunar. El Ayuntamiento presidido por Miguel Chavarría ha culminado la rehabilitación ambiental de este enclave litoral, una actuación incluida en el Plan Estratégico de Turismo (PET) del municipio y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La inversión ha sido cercada a los 200.000 euros.

El proyecto se ha centrado en la protección y restauración del sistema dunar, uno de los elementos más frágiles y valiosos del litoral. Los trabajos han incluido la retirada de flora invasora y la plantación de especies autóctonas, una medida clave para fijar la arena, favorecer la regeneración natural del hábitat y reforzar el papel de las dunas como barrera ambiental frente a la erosión y los temporales.

Nidificación del chorlitejo

La intervención tiene también una dimensión importante en materia de biodiversidad. En el entorno se han habilitado zonas de nidificación protegidas para el chorlitejo patinegro, un ave catalogada en peligro de extinción y especialmente vulnerable a la presión humana en las playas.

Además, el proyecto incorpora un observatorio de aves, cuya ejecución se encuentra en fase final, para favorecer la contemplación de la fauna sin alterar el ecosistema.

La recuperación de Els Peixets no se limita al frente dunar. Otras actuaciones vinculadas al Plan Estratégico de Turismo han abordado la integración paisajística del entorno, con mejoras en las motas del barranco y en los alrededores de la histórica Ermita dels Peixets, uno de los espacios más reconocibles del término. El edificio histórico cuenta con gran arraigo en el municipio, además de ser un reclamo para visitantes, y commemora el milagro homónimo ocurrido en el siglo XIV en este mismo lugar.

También se ha procedido a la instalación de mobiliario urbano sostenible, con especial atención a la creación de espacios de sombra y descanso que se integren en el paisaje y señalética orientada a la sensibilización y orientación de los visitantes.

Vías ciclopeatonales

El plan incluye asimismo mejoras de accesibilidad y movilidad sostenible mediante la creación y acondicionamiento de vías ciclopeatonales que conectan los núcleos de La Patacona, Els Peixets y Port Saplaya. Con ello, Alboraia busca ordenar el uso público del litoral, facilitar los desplazamientos no motorizados y reducir la presión sobre los espacios naturales más sensibles.

La regeneración dunar de Els Peixets supone así un paso relevante en la recuperación ambiental del litoral de Alboraia, combinando protección ecológica, uso público responsable y mejora paisajística en una de las playas más singulares de la comarca y "espacio de gran valor tanto para vecinos como para visitantes", según han destacado desde el consistorio.