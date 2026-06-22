Rafelbunyol presenta los trabajos ganadores del Premio de Investigación Local sobre pilota valenciana y La Primitiva

El Premio de Investigación Local, una iniciativa municipal del Ayuntamiento de Rafelbunyol que impulsa el estudio, la conservación y la divulgación del patrimonio histórico y cultural del municipio, fue el protagonista en la biblioteca municipal, con la presentación de los trabajos vinculados a la tercera y cuarta edición, referentes a la pilota valenciana y la historia de la sociedad musical La Primitiva.

El alcalde de Rafelbunyol, Fran López, destacó la importancia de estas investigaciones para preservar y difundir el patrimonio local, señalando que "a través de este trabajos descubrimos aspectos fundamentales de nuestra identidad colectiva. La pilota valenciana y La Primitiva forman parte de la historia viva de Rafelbunyol y merecen ser estudiadas y divulgadas para que las nuevas generaciones conozcan y valoran el legado que hemos heredado".

Pilota valenciana

Durante el acto se dieron a conocer las principales conclusiones del trabajo ganador del III Premio de Investigación Local (Rafelbunyol 2024), titulado "El juego de pilota en Rafelbunyol: un estudio histórico y sociológico", realizado por Víctor Agulló Calatayud, Dayana Arteta Molina y Helena Paricio de Castro. La investigación ya está finalizada y próximamente será editada en formato libro por el Ayuntamiento de Rafelbunyol, siguiendo la línea de publicaciones de las anteriores ediciones del premio.

El estudio pone de manifiesto la profunda vinculación de Rafelbunyol con el deporte autóctono valenciano y revela datos de gran interés histórico. Entre sus principales aportaciones destaca la documentación de más de siete siglos de práctica ininterrumpida de la pilota valenciana en el municipio, así como el análisis de las diferentes modalidades que se han practicado a lo largo de la historia. Además, la investigación permite entender por qué Rafelbunyol es conocido como "L'illa del raspall", una singularidad dentro del panorama de la pilota valenciana que forma parte de la identidad deportiva local.

La historia de La Primitiva

La tarde también sirvió para conocer el estado de los trabajos del proyecto ganador del IV Premio de Investigación Local (Rafelbunyol 2025), "Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbunyol: un pueblo con más de 150 años de música", elaborado por Jesús Orón, Gema Guiot y Elena Biosca. El equipo investigador, que trabaja en el proyecto desde el pasado mas de octubre, compartió con el público los avances realizados hasta ahora y las principales líneas de investigación.

"Los Premios de Investigación Local se han consolidado como una herramienta imprescindible para fomentar el conocimiento sobre nuestro municipio. Cada edición aporta nuevos datos, testigos y perspectivas que enriquecen la memoria colectiva de Rafelbunyol" remarcó la concejala de Cultura, Alicia Piquer

Una iniciativa basada en la investigación, la cultura y la recuperación del patrimonio local, con el objetivo que la ciudadanía pueda conocer mejor su historia a través de trabajos rigurosos que contribuyen a reforzar la identidad y la memoria del municipio.