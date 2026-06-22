Torrent adjudica por más de 2,8 millones la reforma integral del CEIP Juan XXIII

Torrent ha dado un paso más para avanzar en la reforma integral de CEIP Juan XXIII, que permitirá modernizar uno de los centros educativos históricos de la ciudad con la aprobación, por parte La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la adjudicación del contrato de las obras por un importe de 2.804.734,83 euros, dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana, en un proceso al que se han presentado cinco empresas.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento culmina el procedimiento administrativo iniciado el pasado mes de abril y da un paso decisivo para hacer realidad una actuación largamente esperada por la comunidad educativa del centro. Una vez formalizado el contrato, las obras contarán con un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

Transformación integral de los edificios de Infantil y Primaria

La actuación afectará tanto al edificio de Educación Infantil como al de Educación Primaria del CEIP Juan XXIII y permitirá acometer una renovación integral de las instalaciones para adaptarlas a las necesidades educativas actuales y a los estándares más exigentes en materia de accesibilidad, sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la reforma de baños y vestuarios, la instalación de nuevos ascensores en ambos edificios, la ejecución de rampas y mejoras de accesibilidad, la renovación completa de la instalación eléctrica, la adecuación de los inmuebles al Código Técnico de la Edificación y la modernización de la cocina y los espacios asociados al comedor escolar.

Asimismo, el proyecto contempla actuaciones de eficiencia energética mediante la incorporación de sistemas de generación de energía renovable con placas solares, mejoras en las instalaciones y actuaciones destinadas a reducir el consumo energético del centro.

La intervención incluirá también la renovación de patios y espacios exteriores, con mejoras en pavimentos, zonas ajardinadas, áreas de juego y espacios deportivos, además de trabajos de pintura, señalética y adecuación de diferentes dependencias educativas.

Garantizar la actividad educativa durante las obras

Con el objetivo de compatibilizar la ejecución de los trabajos con el normal funcionamiento del centro, el proyecto prevé distintas medidas organizativas, entre ellas la instalación de módulos provisionales que permitirán liberar espacios conforme avancen las diferentes fases de la actuación.

De esta forma, se busca minimizar las afecciones a la actividad docente y garantizar que alumnado y profesorado puedan continuar desarrollando su labor con las máximas garantías durante la ejecución de las obras.

Una inversión estratégica para la educación de Torrent

La reforma integral del CEIP Juan XXIII constituye una de las actuaciones educativas más importantes impulsadas en los últimos años en la ciudad y permitirá actualizar unas instalaciones que, en el caso del edificio de Infantil, datan de 1975 y, en el de Primaria, de 1995.

La actuación se financia dentro del marco del Plan Edificant, el programa de cooperación entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para la construcción, reforma y mejora de centros educativos públicos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la adjudicación de estas obras supone una magnífica noticia para toda la comunidad educativa del CEIP Juan XXIII y para la ciudad de Torrent, porque estamos ante una de las inversiones educativas más importantes de los últimos años”.

Folgado ha subrayado que “este proyecto permitirá transformar completamente el centro, hacerlo más accesible, más eficiente y más adecuado a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado. Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mejorar las infraestructuras educativas y ofrecer espacios de calidad para nuestros niños y jóvenes”.

Paso definitivo

Por su parte, el concejal del área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “tras completar todos los trámites administrativos, damos un paso definitivo para que esta actuación pueda comenzar en los próximos meses y convertirse en una realidad”.

“Se trata de una intervención muy completa que actuará sobre instalaciones, accesibilidad, eficiencia energética, patios y espacios educativos, permitiendo modernizar integralmente el centro y garantizar unas instalaciones preparadas para el futuro”, ha añadido Gozalvo.

Por su parte el concejal de Educación, Santiago Calatayud, ha destacado que “esta actuación tendrá un impacto directo en el día a día del centro, porque mejorar sus instalaciones es mejorar también las condiciones en las que estudian, conviven y aprenden los alumnos”.

Calatayud ha añadido que “la reforma permitirá disponer de espacios más seguros, accesibles y funcionales, dando respuesta a una necesidad importante de la comunidad educativa del CEIP Juan XXIII”.