Torrent conmemorará el 28J con una semana de actividades por la igualdad, el respeto y la diversidad

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Casa de la Dona, ha preparado una programación especial con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se desarrollará entre el viernes 26 de junio y el viernes 3 de julio bajo el lema «Igualtat i respecte».

La iniciativa reunirá actividades culturales, informativas, educativas y de sensibilización dirigidas a diferentes edades, con propuestas en plazas, parques y espacios municipales. Cine, literatura, lectura, cuentacuentos, manualidades, humor y acciones de visibilización integran una programación concebida para promover la igualdad de trato, el respeto a la diversidad y la convivencia.

Cada 28 de junio, ciudades y países de todo el mundo conmemoran el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una jornada dedicada a celebrar la diversidad, reconocer los avances alcanzados y reafirmar el compromiso colectivo con la igualdad, la libertad, el respeto y la no discriminación.

La concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha destacado que “con esta programación Torrent reafirma su compromiso con una ciudad en la que todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y respeto, sin sufrir discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

“El 28J es una oportunidad para celebrar la diversidad, pero también para recordar que la igualdad y el respeto deben estar presentes durante todo el año. Desde las administraciones públicas debemos seguir promoviendo espacios de convivencia, sensibilización y educación que permitan avanzar hacia una sociedad más libre, plural e inclusiva”, ha añadido Chust.

Cine, sensibilización y actividades infantiles

La programación comenzará el viernes 26 de junio, a las 18:00 horas, con el cinefórum sobre la película La des(educación) de Cameron Post. La cinta presenta la historia de una joven que es obligada por su familia a asistir a un centro en el que se aplican terapias dirigidas a modificar la orientación sexual de jóvenes homosexuales. Tras su proyección se abrirá un espacio para la reflexión y el diálogo.

El cartel que anuncia los actos. / A. T.

El lunes 29 de junio, a partir de las 10:30 horas, se instalará en la plaza Obispo Benlloch (junto al Ficus), una mesa informativa desde la que se ofrecerá información y se repartirán folletos y diferentes materiales de la campaña, como bolsas y chapas.

Las actividades continuarán el martes 30 de junio, a las 18:30 horas, en Parc Central, junto al barco pirata de Parc Central, con la propuesta infantil “El arcoíris de la igualdad”. La jornada incluirá un cuentacuentos y una manualidad para acercar a los niños y niñas, mediante el juego y la creatividad, valores como el respeto, la empatía, la igualdad y la aceptación de la diversidad.

Amparo Chust ha señalado que “hemos querido preparar una programación plural, cercana y adaptada a diferentes públicos, porque la sensibilización debe comenzar desde la infancia y desarrollarse mediante herramientas accesibles como los cuentos, la lectura, el cine, la literatura o las artes escénicas”.

“La igualdad también se construye en nuestros espacios cotidianos, en las plazas, los parques y las calles de Torrent. Por eso queremos que esta conmemoración esté presente en distintos lugares de la ciudad y que la ciudadanía pueda acercarse, participar, informarse y compartir”, ha explicado la concejala.

La lectura y la literatura como espacios de encuentro

El miércoles 1 de julio, desde las 9:30 horas, la Casa de la Dona pondrá en marcha diferentes puntos de lectura LGTBI+ en sus instalaciones y en las casetas de los parques. Estos espacios acercarán a la ciudadanía publicaciones y materiales relacionados con la diversidad, la igualdad, el respeto y la realidad de las personas LGTBI+.

El jueves 2 de julio, a las 18:30 horas, tendrá lugar la presentación del libro ‘Una maternidad en transición’, de Carolina Marzá Clement. La autora relata en primera persona, con honestidad y sensibilidad, su experiencia como madre de una niña trans y el profundo proceso de aprendizaje y autoconocimiento vivido como madre, mujer y persona.

La responsable de la Casa de la Dona ha subrayado que “compartir experiencias personales como la de Carolina Marzá contribuye a romper silencios y prejuicios, genera referentes y puede ayudar a otras familias que están atravesando procesos similares”.

“Escuchar, comprender y acompañar son acciones fundamentales para construir una sociedad respetuosa. La literatura tiene la capacidad de acercarnos a realidades que quizá desconocemos y de ayudarnos a mirar a las demás personas desde la empatía y no desde el juicio”, ha afirmado Chust.

Humor y reflexión para cerrar la programación

La Semana LGTBI+ concluirá el viernes 3 de julio, a las 20:00 horas, en la plaza de la Unión Musical, con la representación del monólogo ‘Soy hiperactiva’, de la actriz y artista castellonense Pepa Cases.

La propuesta combina humor y reflexión sobre diferentes situaciones cotidianas relacionadas con la desigualdad y los estereotipos. Durante la actividad también se instalará una nueva mesa informativa y se repartirá distinto merchandising relacionado como folletos, bolsas, chapas y otros materiales de sensibilización.

El color y la diversidad llegan al espacio urbano

La programación se extenderá también al espacio público mediante una decoración especial e innovadora en Pintor Genaro Palau, donde se han instalado tiras de diferentes colores suspendidas sobre la vía. La intervención ha permitido transformar este espacio urbano y convertirlo en una representación visible de la diversidad, la convivencia y el respeto.

“Queremos que Torrent se llene de color y que el mensaje de igualdad y respeto sea visible en nuestros espacios públicos. Cada gesto, cada actividad y cada acción de sensibilización contribuyen a construir una ciudad en la que todas las personas puedan vivir y expresarse con libertad, dignidad y respeto”, ha concluido Amparo Chust.