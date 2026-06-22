Torrent se prepara para el mayor desembarco turístico de su historia con el Bigsound Festival

Torrent se prepara para vivir un fin de semana histórico con la celebración de Bigsound Festival, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de junio y que convertirá a la ciudad en uno de los principales epicentros musicales del país. La llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales supondrá el mayor desembarco turístico registrado hasta la fecha en la capital de l’Horta Sud.

El festival, que contará con seis escenarios y una producción completamente renovada, prevé reunir a decenas de miles de asistentes en una edición que la organización ya califica como histórica. Además, se ha diseñado el mayor dispositivo de movilidad hasta la fecha para un evento de estas características en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de garantizar el acceso y la circulación fluida de los asistentes durante las dos jornadas.

Según los datos facilitados por la organización, el 70% de los asistentes procederán de la provincia de Valencia, mientras que el 30% restante llegará desde otras provincias españolas. Entre los principales puntos emisores destacan Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Alicante y Albacete, aunque se registra presencia de prácticamente todas las provincias del país, incluidas Canarias, Ceuta y Melilla. Asimismo, el festival contará con una destacada presencia internacional, con público procedente de diversos países europeos.

Proyección exterior e impacto económico

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la relevancia del evento para la proyección exterior de la ciudad: “Torrent está preparada para acoger un acontecimiento de estas dimensiones con todas las garantías de seguridad, movilidad y hospitalidad. Este fin de semana supondrá un antes y un después en la visibilidad de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional”.

Folgado ha subrayado además el impacto económico que tendrá la llegada de miles de visitantes: “La ocupación hotelera, la hostelería, el comercio local y los servicios se verán beneficiados de forma directa. Es una oportunidad única para mostrar una Torrent dinámica, moderna y preparada para grandes eventos”.

Dispositivo especial

Desde el Ayuntamiento se ha trabajado de forma coordinada con la organización del festival y con los distintos servicios municipales para reforzar la seguridad, la movilidad y la atención ciudadana durante los días del evento. Se han previsto medidas especiales de tráfico, ampliación del transporte público y refuerzo de la señalización en los principales accesos al recinto.

“Este tipo de iniciativas consolidan nuestro modelo de ciudad, que apuesta por la cultura, la música y el talento joven como motores de desarrollo económico y social. Torrent quiere posicionarse como una ciudad referente en la organización de grandes eventos”, ha añadido la alcaldesa.

Las últimas entradas para el festival continúan disponibles a través de la web oficial bigsoundfestival.com, en un contexto de alta demanda que apunta a un inminente sold out. La organización afronta las últimas horas previas con gran expectación ante una edición que promete batir récords de asistencia.

Cabe recordar que los próximos 26 y 27 de junio, artistas como David Bisbal, Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso Club Grasa DJ Set, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Lia Kali, Barry B, Hens, Lucho RK, Samuraï, Maldita Nerea, Marc Seguí, Yami Safdie, Despistaos, King África, Samantha Palos, Obtuso, Metrika, Selecta, Lara Taylor o Chimeno protagonizarán la programación más ambiciosa de la historia del Festival.

Con esta cita, Torrent refuerza su posicionamiento como destino cultural y turístico de referencia en la Comunitat Valenciana, proyectando su imagen hacia el conjunto de España y el ámbito internacional.