Torrent refuerza la atención a las personas sin hogar y a los colectivos más vulnerables ante las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Torrent ha activado de manera preventiva el Protocolo Local de Actuación ante Inclemencias Meteorológicas, ante la ola de calor y el episodio de altas temperaturas anunciado para las próximas horas y días por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Comunitat Valenciana.

AEMET ha establecido avisos amarillos por temperaturas máximas en el litoral norte de la provincia de Valencia, zona en la que se encuentra Torrent, con valores que podrían alcanzar los 36 grados y una especial incidencia durante las horas centrales y primeras horas de la tarde.

La activación del protocolo tiene como finalidad prevenir los riesgos asociados a las altas temperaturas, garantizar una respuesta coordinada de los servicios municipales y proteger especialmente a las personas sin hogar, mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o problemas de salud y vecinos que puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

Coordinación de los servicios municipales y las entidades sociales

El dispositivo se desarrolla mediante la coordinación de los Servicios Sociales municipales, la Policía Local, Protección Civil y las entidades sociales que atienden habitualmente a personas en situación de sinhogarismo o riesgo de exclusión social.

Durante el episodio de calor se intensificará la identificación, atención y seguimiento de las personas que permanecen en la vía pública, especialmente aquellas de mayor edad, con enfermedades, problemas de movilidad o tratamientos médicos que puedan aumentar su vulnerabilidad frente a las altas temperaturas.

Los servicios municipales mantendrán contacto permanente con las entidades sociales para facilitar agua, hidratación, elementos básicos de protección solar, alimentos ligeros y acompañamiento, así como para comunicar cualquier situación que pueda requerir una intervención urgente.

Una calle de Torrent con el termómetro marcando 36 grados. / A. Torrent

Refugios climáticos y fuentes de agua refrigerada

Torrent dispone de una red de espacios municipales que pueden actuar como refugios climáticos durante sus horarios habituales de apertura. Entre ellos se encuentran el TDIC, las bibliotecas municipales, la Casa de la Dona, los centros sociales y los centros municipales de mayores, que ofrecen espacios climatizados donde la población puede resguardarse durante las horas de mayor calor.

Esta red se complementa con las cinco fuentes de agua refrigerada disponibles en distintos espacios municipales, que permiten a los vecinos hidratarse y rellenar sus botellas de manera gratuita.

"Es nuestra prioridad"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “la prevención y la atención a los más vulnerables son nuestra prioridad, la activación preventiva de este protocolo permite anticiparnos, coordinar todos los recursos municipales y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo provocada por las altas temperaturas”.

“Desde el ayuntamiento estamos informando de manera permanente a través de todos nuestros canales oficiales, al tiempo que ponemos a disposición de los vecinos nuestros refugios climáticos, espacios climatizados y puntos de agua refrigerada. La prevención, la información y la atención a quienes más lo necesitan son nuestra prioridad”, ha destacado la alcaldesa.

"Prudencia y responsabilidad"

Folgado ha pedido a la ciudadanía “prudencia y responsabilidad durante las horas de mayor calor” y ha añadido que “es fundamental que todos prestemos atención a nuestros mayores, a las personas que viven solas y a quienes puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad”.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha explicado que “el protocolo establece una coordinación directa entre Servicios Sociales, Policía Local, Protección Civil y las entidades sociales para detectar y atender a las personas que puedan encontrarse en riesgo, especialmente aquellas que viven en la calle o carecen de un espacio adecuado donde protegerse del calor”.

Seguimiento preventivo del sistema SIDEINFO en El Vedat

De forma paralela, el ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del nivel de riesgo de incendio forestal para valorar, en caso necesario, la activación de los cañones de agua del sistema SIDEINFO instalados en El Vedat.

El dispositivo toma como referencia tres parámetros meteorológicos relacionados con la denominada regla 30-30-30: una temperatura superior a 30 grados, una humedad relativa inferior al 30 % y vientos por encima de los 30 kilómetros por hora. Manteniendo como criterio fijo que la temperatura supere los 30 grados, cuando los sensores detectan además una humedad inferior al 30 %, vientos superiores a 30 kilómetros por hora o la concurrencia de ambas circunstancias, los cañones de agua se conectan automáticamente.