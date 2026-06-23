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Massamagrell celebra la Junta Local de Seguridad para coordinar los dispositivos de las próximas fiestas

El encuentro, presidido por el alcalde Paco Gómez, analizó la evolución de la delincuencia y planificó la seguridad para las próximas fiestas del municipio.

Junta Local de Seguridad en Massamagrell.

Junta Local de Seguridad en Massamagrell. / A.M.

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Redacción Levante-EMV

Massamagrell

El Ayuntamiento de Massamagrell celebró el pasado jueves 18 de junio una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Paco Gómez, y en la que también participaron el concejal de Fiestas, Pedro López, y la concejala de Servicios Sociales, Nina Sepúlveda.

La reunión contó con la asistencia de representantes de la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y Protección Civil, con el objetivo de coordinar actuaciones y analizar distintos asuntos relacionados con la seguridad ciudadana en el municipio.

La Junta Local de Seguridad sirvió para hacer un seguimiento de la evolución de la actividad delictiva en Massamagrell y coordinar los dispositivos de seguridad de las próximas celebraciones del municipio, incluyendo las Fiestas Fundacionales, las Fiestas de la Avenida Náquera, las del Barrio de la Magdalena y el avance de las Fiestas Mayores, con el fin de asegurar el normal desarrollo de los actos y reforzar la seguridad ciudadana.

Asimismo, se abordó el seguimiento del protocolo de coordinación en materia de violencia de género y la situación relacionada con la ocupación de viviendas en el barrio de la Magdalena, reforzando la colaboración entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad.

El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, destacó que la coordinación entre instituciones y fuerzas de seguridad es fundamental para seguir garantizando la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en periodos de gran actividad como las fiestas”. Asimismo, agradeció “el trabajo y la colaboración permanente de todos los cuerpos y organismos implicados en la seguridad del municipio”.

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La Junta Local de Seguridad constituye un espacio de coordinación y trabajo conjunto que permite analizar la situación del municipio y planificar de forma anticipada las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad y la convivencia en Massamagrell.

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