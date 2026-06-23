Massamagrell celebra la Junta Local de Seguridad para coordinar los dispositivos de las próximas fiestas
El encuentro, presidido por el alcalde Paco Gómez, analizó la evolución de la delincuencia y planificó la seguridad para las próximas fiestas del municipio.
El Ayuntamiento de Massamagrell celebró el pasado jueves 18 de junio una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Paco Gómez, y en la que también participaron el concejal de Fiestas, Pedro López, y la concejala de Servicios Sociales, Nina Sepúlveda.
La reunión contó con la asistencia de representantes de la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana y Protección Civil, con el objetivo de coordinar actuaciones y analizar distintos asuntos relacionados con la seguridad ciudadana en el municipio.
La Junta Local de Seguridad sirvió para hacer un seguimiento de la evolución de la actividad delictiva en Massamagrell y coordinar los dispositivos de seguridad de las próximas celebraciones del municipio, incluyendo las Fiestas Fundacionales, las Fiestas de la Avenida Náquera, las del Barrio de la Magdalena y el avance de las Fiestas Mayores, con el fin de asegurar el normal desarrollo de los actos y reforzar la seguridad ciudadana.
Asimismo, se abordó el seguimiento del protocolo de coordinación en materia de violencia de género y la situación relacionada con la ocupación de viviendas en el barrio de la Magdalena, reforzando la colaboración entre las distintas administraciones y cuerpos de seguridad.
El alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, destacó que “la coordinación entre instituciones y fuerzas de seguridad es fundamental para seguir garantizando la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en periodos de gran actividad como las fiestas”. Asimismo, agradeció “el trabajo y la colaboración permanente de todos los cuerpos y organismos implicados en la seguridad del municipio”.
La Junta Local de Seguridad constituye un espacio de coordinación y trabajo conjunto que permite analizar la situación del municipio y planificar de forma anticipada las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad y la convivencia en Massamagrell.
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