El Ayuntamiento de Picanya muestra su malestar por el cierre del puente de la ronda este por parte del Ministerio

El Ayuntamiento de Picanya ha mostrado su malestar por la decisión del Ministerio de cerrar el puente de la ronda este mientras se ejecutan las obras, debido a que es el único paso por encima del barranco del Poyo que está habilitado para vehículos. El consistorio, de signo socialista igual que el gobierno central, ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales oficiales quejándose de la forma de proceder del Ministerio, con un aviso por registro de entrada un día antes y sin mantener previamente ningún contacto con el consistorio avisando de sus intenciones.

"Estamos disgustados, y no lo esconderemos", comienza el comunicado del Ayuntamiento de Picanya, que continúa diciendo que "consideramos injustificada y decepcionante esta decisión, especialmente por la manera como se ha comunicado: la tarde anterior, mediante registro de entrada en el ayuntamiento y sin ninguna comunicación directa previa, después de semanas de conversaciones y trabajo conjunto. Todo esto comporta, además, importantes dificultades de organización y una carga de trabajo y de dificultad sobrevenida que se habría podido evitar".

Para el gobierno local socialista, essta actuación les ha parecido "alejada de la sensibilidad que merece la situación que estamos viviendo en cuanto a la movilidad de los vecinos y vecinas de Picanya, así como del principio de colaboración leal y productiva entre administraciones que estamos ejerciendo de manera responsable y constructiva".

Voluntad de colaboración

Pese a su nivel de indignación, el consistorio quiere rebajar la tensión asegurando que esta discrepancia no nace de ninguna voluntad de confrontación con el Ministerio ni con ninguna otra administración. "Al contrario, responde exclusivamente a nuestra obligación de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Picanya y de velar porque las decisiones que los afectan tengan el menor impacto posible en su día a día".

A.P.

Desde el Ayuntamiento de Picanya piden paciencia a todos los vecinos y vecinas, con el deseo de que "esta situación se resuelva cuanto antes mejor y con las mínimas incidencias posibles". Así ,aseguran que el equipo de gobierno liderado por el alcalde Pep Almenar, continuará "colaborando lealmente" para acelerar los trabajos y para minimizar al máximo el impacto sobre el municipio.