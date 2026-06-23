La CHJ blinda el suministro de agua a València y l'Horta: culmina los dos acueductos del canal Júcar-Turia

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dado por finalizadas las obras de emergencia del canal Júcar-Turia, una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable de València y su área metropolitana. Los trabajos, desarrollados durante 18 meses tras los graves daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024, han permitido reconstruir los acueductos afectados en los cruces con los barrancos del Poyo y de la Horteta y reforzar la seguridad del sistema ante nuevos episodios de lluvias torrenciales.

La intervención, con una inversión de 30 millones de euros, no se ha limitado a reponer los elementos destruidos por la avenida. Según la CHJ, las obras se han diseñado como una solución estructural para aumentar la resiliencia del canal, que ya se encuentra plenamente operativo. El objetivo es garantizar que el suministro de agua potable pueda mantenerse incluso en escenarios extremos como el vivido durante la dana.

Los daños más graves

Los daños más graves se concentraron en tres puntos del canal Júcar-Turia. Por un lado, el acueducto sobre el río Magro sufrió desperfectos que obligaron a estabilizar la estructura y reparar el baipás existente. Por otro, los acueductos que cruzaban los barrancos del Poyo y de la Horteta quedaron destruidos por la fuerza del agua, en dos enclaves especialmente sensibles por su exposición a avenidas.

Nuevo acueducto instalado en el canal Júcar-Turia en su cruce con el barranco del Poyo. / CHJ

Pese a la magnitud de los daños, el abastecimiento de agua a València y a los municipios de su entorno metropolitano no llegó a interrumpirse. La CHJ habilitó en los primeros días dos baipases temporales alimentados por bombas para recuperar la continuidad del canal. Posteriormente, instaló acueductos provisionales sobre celosía en los cruces del Poyo y la Horteta, lo que permitió mantener el servicio durante los meses críticos mientras se ejecutaba la solución definitiva.

Nuevos canales de hormigón

La obra ahora finalizada incorpora nuevos acueductos de hormigón, asentados sobre pilas con cimentaciones más profundas. Cada una de las cuatro pilas cuenta con seis pilotes, una solución pensada para mejorar la estabilidad de las estructuras frente a futuras avenidas extraordinarias. Además, se han construido baipases subterráneos por gravedad en ambos cruces fluviales, de modo que el canal disponga de una alternativa de funcionamiento si otro episodio extremo volviera a afectar a los acueductos.

La actuación se completa con mejoras en cuatro puntos de desagüe para reforzar la defensa del conjunto de la infraestructura hidráulica. En términos ambientales y de planificación hídrica, la intervención evidencia el cambio de enfoque que obliga a introducir la nueva realidad climática: no basta con reparar los daños tras una emergencia, sino que las infraestructuras críticas deben prepararse para resistir lluvias más intensas y avenidas más violentas.

El canal Júcar-Turia es una pieza estratégica del ciclo del agua en la Comunitat Valenciana. Su reparación y refuerzo permiten asegurar el abastecimiento de millones de personas y reducen la vulnerabilidad del sistema metropolitano ante fenómenos extremos. Con la finalización de los dos nuevos acueductos, la CHJ da por cerrada una de las actuaciones hidráulicas de emergencia más relevantes emprendidas tras la dana de 2024.