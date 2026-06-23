Reconstrucción tras la dana
La CHJ blinda el suministro de agua a València y l'Horta: culmina los dos acueductos del canal Júcar-Turia
La actuación de emergencia, ejecutada tras los daños de la dana de 2024, ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y refuerza la seguridad de una infraestructura clave sobre los barrancos Poyo y Horteta frente a futuras avenidas extremas
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha dado por finalizadas las obras de emergencia del canal Júcar-Turia, una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable de València y su área metropolitana. Los trabajos, desarrollados durante 18 meses tras los graves daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024, han permitido reconstruir los acueductos afectados en los cruces con los barrancos del Poyo y de la Horteta y reforzar la seguridad del sistema ante nuevos episodios de lluvias torrenciales.
La intervención, con una inversión de 30 millones de euros, no se ha limitado a reponer los elementos destruidos por la avenida. Según la CHJ, las obras se han diseñado como una solución estructural para aumentar la resiliencia del canal, que ya se encuentra plenamente operativo. El objetivo es garantizar que el suministro de agua potable pueda mantenerse incluso en escenarios extremos como el vivido durante la dana.
Los daños más graves
Los daños más graves se concentraron en tres puntos del canal Júcar-Turia. Por un lado, el acueducto sobre el río Magro sufrió desperfectos que obligaron a estabilizar la estructura y reparar el baipás existente. Por otro, los acueductos que cruzaban los barrancos del Poyo y de la Horteta quedaron destruidos por la fuerza del agua, en dos enclaves especialmente sensibles por su exposición a avenidas.
Pese a la magnitud de los daños, el abastecimiento de agua a València y a los municipios de su entorno metropolitano no llegó a interrumpirse. La CHJ habilitó en los primeros días dos baipases temporales alimentados por bombas para recuperar la continuidad del canal. Posteriormente, instaló acueductos provisionales sobre celosía en los cruces del Poyo y la Horteta, lo que permitió mantener el servicio durante los meses críticos mientras se ejecutaba la solución definitiva.
Nuevos canales de hormigón
La obra ahora finalizada incorpora nuevos acueductos de hormigón, asentados sobre pilas con cimentaciones más profundas. Cada una de las cuatro pilas cuenta con seis pilotes, una solución pensada para mejorar la estabilidad de las estructuras frente a futuras avenidas extraordinarias. Además, se han construido baipases subterráneos por gravedad en ambos cruces fluviales, de modo que el canal disponga de una alternativa de funcionamiento si otro episodio extremo volviera a afectar a los acueductos.
La actuación se completa con mejoras en cuatro puntos de desagüe para reforzar la defensa del conjunto de la infraestructura hidráulica. En términos ambientales y de planificación hídrica, la intervención evidencia el cambio de enfoque que obliga a introducir la nueva realidad climática: no basta con reparar los daños tras una emergencia, sino que las infraestructuras críticas deben prepararse para resistir lluvias más intensas y avenidas más violentas.
El canal Júcar-Turia es una pieza estratégica del ciclo del agua en la Comunitat Valenciana. Su reparación y refuerzo permiten asegurar el abastecimiento de millones de personas y reducen la vulnerabilidad del sistema metropolitano ante fenómenos extremos. Con la finalización de los dos nuevos acueductos, la CHJ da por cerrada una de las actuaciones hidráulicas de emergencia más relevantes emprendidas tras la dana de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- El abuelo de Ferran Torres expresa su descontento: 'No me gusta el Barcelona, prefiero que esté en el Levante
- Un acertante de la Bonoloto gana más de 4 millones de euros en una localidad valenciana
- Algo huele a podrido en torno al Valencia
- Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- José Manuel Camarero: 'Solo con los impuestos que genera el turismo se podría estar pagando la sanidad
- La Policía Nacional instalará 11 cámaras de lectura de matrículas en accesos y salidas de València